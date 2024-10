César Antonio Molina: "Sánchez se cree infalible, carismático y por encima de todo"

En las últimas horas hemos conocido varias encuestas que no solo no otorgan la victoria al Gobierno de Pedro Sánchez si hubiera elecciones generales, sino que reafirman una mayoría absoluta entre PP y Vox. Unos sondeos que lanzan una pregunta al aire: si Pedro Sánchez va a conseguir agotar o no lo que queda de legislatura. Para César Antonio Molina, exministro socialista de Cultura no hay ninguna duda: "La legislatura va a seguir, todos los indicios dicen eso. Las encuestas están muy bien pero ya vimos lo que sucedió en julio del año pasado. Siento ser pesimista pero si en otros tiempos hubiera pasado lo de ahora, el presidente ya habría dimitido y ya habría habido elecciones".

El extitular de Cultura se muestra muy crítico con la labor del Gobierno especialmente en estos últimos meses. Denuncia precisamente en el Cascabel que la nueva ley de regeneración democrática que propone el ejecutivo es solo una muestra del totalitarismo de Sánchez: "Pretende darnos lecciones con esta ley de regeneración democrática, quién más debería regenerarse con todos los escándalos que ha habido". En esa misma línea, el exmnistro defiende también el papel de jueces y periodistas: "En esta ley en vez de estar gente libre y ajena a este compromiso para poder juzgar esos supuestos delitos que cometen los periodistas debería haber personas independientes y sin embargo hay seis o siete ministros con carteras punibles: Hacienda, Economía, Exterior, Cultura...". La aprobación de leyes o planes como este, asegura Molina, demuestran "que llevamos tiempo en el camino de la autocracia, autoritarismo. La Democracia no es solo votar, son los autocontroles. Esas especies de instituciones que van controlando al poder ejectitovo por si se desvía. El desmontaje del coche les ha costado al Gobierno más de lo que se pensaban pero han avanzado mucho. Vemos a jueces que están investigando casos de corrupción o medios que los han desvelado y ahora tienen verdaderos problemas de acoso".

Una situación que lleva a César Antonio Molina a reflexionar sobre el papel de la Democracia en este momento: "La Democracia ha fallado en muchos aspectos y uno de ellos ha sido la educación. las generaciones más jóvenes entienden la libertad de una forma muy vaga a diferencia de nosotros que vivimos el franquismo y su final. Vimos lo que significaba vivir en un régimen dictatorial y a ellos no se les ha enseñado eso, se ha dado por hecho y vivimos los populismos. Sánchez de alguna manera es un populista., una especie de líder que se cree carismático, infalibre y por encima de todo".

Pese a las críticas y a los resultados de los sondeos, Pedro Sánchez sigue con su estrategia de mantenerse en el poder y al frente del PSOE. Prueba de ello es que ya ha conseguido con el 6%, los avales necesarios y ser el único candidato para revalidar su cargo de Secretaro General en el próximo Congreso Federal. César Antonio Molina ya hace una lectura de lo sucederá: "En el PSOE, o lo que queda de él, nadie va a dar ningún paso. Sánchez tiene las riendas del poder, las ejerce con ferocidad y nadie se mueve. Page o lambán ya han hecho bastante pero pasar a más es muy difícil". Habrá que esperar a ese Congreso Federal del partido que se celebrará los próximos 29 y 30 de noviembre.