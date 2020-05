La CEOE espera "una catástrofe económica" con una caída del PIB "del 9% o 10%" este año

El vicepresidente de la patronal CEOE, Íñigo Fernández de Mesa, ha analizado en 'El Cascabel' el plan de desconfinamiento que ha anunciado el Gobierno de España. En primer lugar, Fernández de Mesa se ha quejado de que el proyecto de desescalada del Ejecutivo "no ha sido consultado" y de que los empresarios "no han tenido nada que ver".

Sobre la caída del PIB de más de un 5% en el primer trimestre del año, el vicepresidente de la CEOE ha señalado que esa cifra solo recoge los quince primeros días del confinamiento (la segunda quincena de marzo), por lo que los efectos del coronavirus en la economía aún podrían ir mucho más allá en el segundo trimestre, incluso hasta una caída de un 30% a finales de junio. En cuanto a la previsión del organismo para finales de año, la CEOE espera una caída de en torno al "9% o 10%", lo que supone "una catástrofe económica".

Fernández de la Mesa también ha subrayado que el dato español es peor que el de Italia, a pesar de que el país transalpino inició antes su cuarentena. "Esto nos tiene que hacer reflexionar. A las empresas hay que dejarlas trabajar, porque fueron ellas las que nos sacaron de la crisis de 2012", ha señalado Fernández.

En cuanto al sector hostelero, el vicepresidente de la CEOE ha explicado que buena parte de esas empresas "tendrá que permanecer cerrado durante el desconfinamiento porque no les sale rentable abrir bajo estas condiciones". Por eso, Fernández de la Mesa ha recordado la importancia de que "ese tejido productivo no se destruya". Para ello, desde la institución piden que se extiendan los Expedientes de Regulación de Empleo (ERTE); "de lo contrario, gran parte de estas empresas no serán capaces de reabrir", ha advertido Fernández de la Mesa.