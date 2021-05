Carmen Lomana no se muerde la lengua y pone nuevo apodo a Iglesias tras cortarse la coleta

El cambio de estilismo Pablo Iglesias tras las elecciones en la Comunidad de Madrid ha sido una de las noticias de las últimas horas. El histórico líder de Unidas Podemos, ya retirado de la vida política activa, se ha mostrado con un corte de pelo totalmente nuevo, dejando a un lado su famosa coleta que le ha acompañado durante los últimos años.

Sobre esta decisión de cambio, Carmen Lomana se ha pronunciado en el programa de TRECE 'El Cascabel', señalando que en su opinión Iglesias estaba mejor con coleta, e incluso ha aprovechado para llamar 'pardillo' a Iglesias por su nueva imagen. "Me gustaba más con coleta, ahora se le ha quedado una cara de pardillo que no veas".

Vídeo









La empresaria y gran conocedora del mundo de la moda también ha querido explicar que detrás del cambio puede haber otros intereses, "Realmente en político no ha hecho mucho, postureo sí, cantidad. Dentro de su postureo iba un poco como 'Kiko El Progre'. Nada de lo que hace Pablo Iglesias me parece auténtico, puede que ahora, según han dicho, empiece un nuevo proyecto con Roures, un millonario de izquierdas e independentista, que le puede ir muy bien económicamente porque este es un crack para los negocios como se ve, ya que dicen que es uno de los diputados con mayor patrimonio".





También, Carmen Lomana se ha referido a otros cambios de look dentro de la política, como es el caso de Pablo Casado y Santiago Abascal: "Con barba me gusta. Desde luego Casado, que tiene esa cara de niño muy joven, creo que con la barba quiere dar la sensación de que es mayor, pero le queda muy bien porque es un tío muy guapo. En cuanto Abascal, si veis fotos de cuando estaba en el País Vasco, está muchísimo mejor ahora físicamente. Yo me acuerdo que llevaba el pelo muy corto y no era un hombre muy atractivo, ahora sí lo es y tiene una legión de seguidores y fans que le encuentran muy atractivo".

Lomana pone a prueba el estilismo de la clase política

En este sentido, Lomana ha querido dejar claras las principales claves que tiene que tener un político para poder triunfar: "De cara al electorado lo más importante es que de la sensación de sinceridad y no de estar contando cuentos. Eso no tiene nada que ver con el físico, pero el hecho de tener un físico agradable y limpio puede tener cosas que convencen más, pero sobre todo lo más importante es la palabra y tenemos la sensación de no creerlos".

También ha aprovechado para analizar la personalidad de la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid: "Precisamente Ayuso, que ha sido una mujer que no tenía el don de la palabra, ha sido sincera, natural, y la gente ha creído porque tiene también ese punto de lenguaje campechano, de gente de la calle. Tiene un punto que se puede identificar con las personas del día a día y de la vida normal".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

EFE/ Luca Piergiovanni





"Es muy guapa Isabel Díaz Ayuso, lo que pasa que creo que se le puede dar unas lecciones de estilismo porque se podría sacar mucho más partido y dar un aspecto más moderno. El pelo no me gusta. Ella me encanta, la admiro mucho por como defiende su criterio y eso es lo que necesitamos, por lo menos para los madrileños y en otros puntos de España también me dicen que ojalá tuvieran una Ayuso", ha explicado la empresaria.

Por último ha querido mirar al Consejo de Ministros para poner en valor el cambio de look que ha experimentado Yolanda Díaz en los últimos meses: "Yolanda Díaz es una de las personas que más ha cambiado. Ella tiene ahora una imagen estupenda que no tenía hace años, que es de agradecer sobre todo en una persona de Podemos".