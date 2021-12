García Adanero, tras la agresión a su hijo: "No podemos mantener con impuestos a menores que agreden"

Carlos García Adanero, diputado de Navarra Suma (NA+), ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para hablar de la agresión que sufrió su hijo de 17 años por un grupo de 14 menores. Comenzaba tranquilizando sobre el estado de salud de su hijo: “Se encuentra muy bien, la mejoría ha sido tremenda. Lo que tiene roto lo sigue teniendo roto, pero de ánimos está muy bien. En líneas generales bastante bien”, aunque la paliza que sufrió fue delicada: “Tiene la nariz y el pómulo rotos. El ojo… no le afectará a la visión y lo peor, en estos momentos, es en el caso de que le tengan que operar de la nariz”.

Todavía no se han identificado a los miembros de este grupo de menores: “A día de hoy no me han notificado que hayan detenido a nadie. Son grupos que actúan por la zona, otras veces ha sido detenidos y han sido puestos en libertad. Los menores de edad están en todas las agresiones de la zona y van a acompañados de otros menores que no están a cargo de la tutela del Gobierno”, detalla García Adanero y añade: “La mayoría son MENAS y luego hay otros que se juntan para robar, intimidar… y es una práctica habitual. Esto lo he conocido a raíz de este acto”.

Aun así, el diputado de Navarra Suma aclara que no cree que se trate de un tema ideológico: “Creo que la agresión a mi hijo ha sido casualidad. No quiero que esto sea normal y que nos acostumbremos a que en las calles de España se produzcan agresiones. Me animo a denunciar para que otra gente denuncie”.

¿Carlos García Adanero llevará este tema al Congreso?: “Tengo claro que si hay gente que si está a cargo de las administraciones… no podemos mantener con nuestros impuestos a unos menores de edad que se dedican a agredir a nuestros hijos. Hay que pensar en esto. Si las administraciones no pueden controlar a estas personas que delinquen habrá que hacer algo. Hay algunos que no tienen interés en integrarse y solo delinquen, algo tendremos que hacer”.

“A mi hijo se le cayó el móvil y lo encontramos. No llevaba dinero y no le robaron. La policía me comentó que muchas veces no quieren robar, es agredir por agredir. Son agresiones rápidas y se van a por otro”. Y finaliza siendo prudente: “Hasta que no se produzcan las detenciones y sepa quiénes son, si están a cargo del Gobierno, voy a esperar y después actuaré en consecuencia”.