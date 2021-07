Ignacio Camacho, en TRECE: "Sánchez tiene un relato triunfalista que no coincide con la realidad del país"

Ignacio Camacho, periodista de ABC, ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para evaluar el análisis que el presidente Pedro Sánchez ha realizado de su gestión en el primer semestre. “Los grandes medios de comunicación han prestado una ínfima atención a su comparecencia, siendo el partido de baloncesto y el ‘caso kitchen’ los temas de la tarde, lo que denota aburrimiento y apatía en Sánchez por parte de la opinión pública. Más allá del contenido formalista, le he visto apagado y con cierta falta de convicción, consciente de que en los últimos meses ha sido un fracaso, ha tenido que apuntarse un éxito que no es del todo suyo que es el de “colgarse la medalla de oro de la vacunación” cuando lo único que ha hecho ha sido poner los camiones e idear una estrategia de vacunación que estaba compartida por todos y a veces con decisiones erráticas como la de AstraZeneca. He visto un relato triunfalista que no coincide con la realidad de este país, que aunque tiene perspectivas de optimismo relativo está lleno de incertidumbres políticas, económicas y sanitarias” explica Camacho.

El periodista afirma que "ha sido una milonga que se ha convocado con un orden del día y donde el eje central de la discusión política, la cuestión catalan, no ha estado". Sin embargo, ha apuntado que “entre los grandes problemas que tenemos en nuestro país, el presidente menciona el bloqueo del poder judicial y eso no es una de las preguntas que se hacen los ciudadanos por la calle, cuando el Gobierno ha hecho una reforma para bloquearlo”.

Sobre si sería posible ponerse de acuerdo PP y PSOE, ya que el problema nos es con LA Justicia y los jueces, dice: “Sería conveniente que hubiera diálogo, pero las instituciones no están bloqueadas sino que funcionan con menos competencias, Sánchez es quien menos se puede quejar de su bloqueo”.

Finalmente, Camacho opina sobre el siguiente discurso que “en los dos temas que se van a tratar, pandemia y financiación, en la pandemia el presidente se niega a tomar decisiones dejando a las comunidades sin fundamento jurídico, sobre financiación, hay un tiroteo en el cual el principal eje de conflicto que es Cataluña y su presidente no va a estar, por lo que no espero nada de su discurso”.