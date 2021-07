Camacho apunta que la Ley de Seguridad Nacional de Sánchez puede ser una "herramienta puramente autoritaria"

EI periodista Ignacio Camacho ha estado en 'El Cascabel' de TRECE para valorar el borrador de la Ley de Seguridad Nacional, asegurando que es "evidente que hay coincidencias sospechosas con la Ley de excepción de Venezuela" y que el problema principal reside en el concepto de 'situación excepcional' que hay que definir con claridad para que el Gobierno no tenga "las manos libres".

Camacho arrancaba su intervención haciendo hincapié en que "es evidente que lo que ha publicado hoy abc destila unas coincidencias sospechosas con la ley de excepción de Venezuela, cercanas al corta y pega, aunque hay que decir que el Gobierno transpira por si solo ciertas dosis de populismo autoritario".

A continuación explicaba donde reside en principal problema según el escritor, que "no está en este aspecto ciertamente llamativo de la requisa de bienes o de las prestaciones obligatorios, que más o menos, reguladas, claro, existen en varios países que exigen a los ciudadanos cierta colaboración. Para mí el problema es justamente el concepto de situación excepcional, quién lo define y quién lo supervisa, porque si es el Gobierno estaríamos ante una herramienta puramente autoritaria, si es solo el Gobierno".

"Para empezar el borrador habla de una cosa muy abstracta que es el estado de crisis o emergencia, que la Constitución no recoge. Hay que definirlo, tasarlo y acotarlo. Las emergencias definidas en la Constitución son las que son y la Ley de estado de alarma, excepción y sitio también están recogidas que es de 1981. Por lo tanto hay que definir de que situaciones hablamos", aclaraba Camacho.

Además, el periodista ha recordado que es importante esclarecer quién definiría esta situación y qué organismo la autorizarían y controlarían. "Hay que establecer, además de quién lo define, que no puede ser solo el Gobierno. Quién lo autoriza, que solo puede ser el parlamento y quién lo supervisa, que solo puede ser los jueces. Esto hasta el momento no está en la ley. No solo no está, sino que ha sido borrado o suprimido para crear un espacio de ambigüedad que tiene que ser resuelto en términos muy precisos para que el Gobierno no tengas las manos libres".

Por otro lado ha asegurado que la base de esta ley es "el revés del TC, que el Gobierno ya barruntaba o incluso probablemente conocía a través de filtraciones cuando pone en marcha esta idea". Por ello, asegura que desde el ejecutivo su idea es que "la próxima pandemia se desarrolle sin trabas de derechos fundamentales para que no nos tropecemos otra vez con los tribunales".

Esta ley supone que "se crea una herramienta omnibus que faculta al Gobierno con poderes plenipotenciarios", afirma Camacho. "El artículo 116 de la Constitución que regula el estado de alarma, excepción y sitio, está en el artículo 5, que se llama 'De las relaciones del Gobierno con las Cortes Generales', es decir, el constituyente establece que los estados excepcionales deben quedar bajo el control del poder legislativo".

"La referencia bolivariana empieza a ser un tópico, pero para combatir el tópico lo mejor es no parecerse al chavismo, sobre todo cuando nos movemos en ciertos precedentes", asegura el periodista.

Por último ha recordado que "todo esto se pretende hacer bajo el paraguas de una ley ordinaria que se aprueba por mayoría simple, cuando lo ideal es hacerlo por consenso, que es como está hecha la actual Ley de Seguridad Nacional, que es de la época del Gobierno de Rajoy, y que se pactó con el PSOE".

"Espero que tanto el Consejo de Estado como el Poder Judicial enmienden el borrador y el Gobierno tome en consideración parte de estas sugerencias, que se las van a hacer", decía para despedir su intervención.