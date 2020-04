El Cabildo de la Catedral de Córdoba homenajea a las víctimas de coronavirus con un emotivo vídeo

José Juan Jiménez es el portavoz del Cabildo de Córdoba y explica en "El Cascabel" el objetivo del vídeo homenaje que han creado. "Es necesario recordar a los difuntos, una sociedad que los olvida es una sociedad que no va en buen camino. Es una tarea fundamental de la Iglesia que ya hacemos todos los días en la celebración de la Eucaristía, pero hemos querido con estas imágenes en un lugar tan emblemático como es la Mezquita Catedral. También la simbología de la la luz, el cirio encendido como símbolo de esperanza que nos recuerda que estamos hechos para la vida y no para la muerte. Y el agua bendita que nos recuerda que debemos regenerarnos, dejando atrás lo que no es bueno y crear un mundo mejor".

Juan José añade "se trata de recordar a nuestros difuntos, rendir homenaje, y a la vez una llamada a la esperanza para que seamos capaces, entre todos, de superar esta pandemia y recuperar la normalidad en nuestras vidas. Y esperamos que sea con otros principios y que el Evangelio tenga más peso en esta sociedad que va a salir a partir de ahora".

Además, el Cabildo ha realizado donaciones para ayudar a los hospitales, y, además, han cedido las impresoras 3D que tienen para poder fabricar material. "Cuando escuchamos las noticias de escasez de productos sanitarios, decidimos poner a disposición de las autoridades 100.000 euros para su adquisición. Además, hemos cedido inmuebles y a través de nuestras Cáritas se está atendiendo a más de 20.000 familias".

Igualmente han decidido no abordar ningún ERTE con los 195 trabajadores que dependen del Cabildo. "Los trabajadores son nuestra familia y queremos protegerlos. En definitiva, se está realizando un trabajo muy importante. Son las primeras iniciativas, porque detrás de esta crisis sanitaria, vendrá una crisis económica y ahí el cabildo tendrá que colaborar para atender a las personas en situación de exclusión. La Mezquita Catedral es uno de los motores de Córdoba, y para nosotros sería muy importante participar en el alzamiento turístico para que ese pequeño comercio se recupere y esas familias recuperen la normalidad, y se genere empleo". Sobre cómo afrontan la desescalada, finalmente señala "limitaremos el aforo e intentaremos favorecer el distanciamiento para cumplir con las medidas de seguridad".