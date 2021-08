José María Brunet, sobre Ceuta: "Es una operación encabezada por Interior y autorizada por Sánchez"

Daniel Berzosa, profesor de Derecho Constitucional y abogado ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para analizar la devolución de menores a Marruecos desde Ceuta.

Berzosa ha explicado que “si el ministro del Interior dice que no es la autoridad competente no anda muy lejos porque la autoridad competente son las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno para incoar la fase de alegaciones, la audiencia y la resolución en acto de expediente de posible repatriación o devolución de menores de edad no acompañados. Una forma precisamente para entender lo ocurrido es el auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso de Ceuta donde dice que la administración no ha cumplido ninguno de los requisitos legales, reglamentarios y de Derecho Internacional a los que vienen a España obligados para poder devolver un menor de edad no acompañado. Lo que ha hecho es aceptar las medidas cautelares de ciertas asociaciones o ONGs para suspender la repatriación dando un periodo de 3 días para aportar toda la documentación y toda los expedientes individuales que deberían de exigir por cada uno de los menores que se consideran que deben ser vueltos a su país de origen. El expediente administrativo es muy garantista acorde con nuestra legislación y el Derecho Internacional para incoar el procedimiento de expulsión hay que estar seguro de son menores pero si no es así tiene que intervenir el Ministerio Fiscal pidiendo ayuda a la autoridad sanitaria para fijar la posible edad del menor si no está documentado, además para iniciarlo fijando la minoría de edad hay que pedir dos informes: a la entidad que lo tutela y a la autoridad competente que es Ceuta”.

Por otra parte, José María Brunet, periodista y analista político, ha analizado los frentes abiertos entre el Gobierno y el ministro del Interior donde se podría haber vulnerado los derechos fundamentales por la instrucción de Interior que avala el retorno de menores a Ceuta. Brunet afirma convencidamente que “es una operación encabezada por Interior pero se tiene conocimiento del ministro y más allá, no dudo que el presidente Sánchez está informado y lo ha autorizado. Hay un diálogo abierto con Marruecos que es el que está permitiendo este sucedáneo de expulsiones”

“La reacción ante esto de la Fiscalía también viene propiciada por asociaciones humanitarias que saben que no se está llevando las cosas conforme están previstas en la ley. Los acuerdos con Marruecos están pensados para tratar de favorecer el retorno asistido y lo que se está haciendo es ejecutar el retorno asistido. Por otra parte recuerda que en el proceso de selección de menores debería constar un expediente y explica que “Este expediente es el que reclama la Fiscalía, es decir, que se ocupa de los menores, allá donde haya un menor cuyos derechos puedan estar vulnerados hay un fiscal que tiene obligación de reaccionar, de manera que la actuación de la Fiscalía a instancias de las denuncias recibidas nos puede sorprender, aquí había unos expedientes que había que haber garantizado un tratamiento individualizado y no se ha llevado a cabo, esta suspensión que parecía de 72 horas probablemente se alargará para exigir que se lleven a cabo los trámites legales como está previsto”.