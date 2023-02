La cifras que llegan desde Turquía y Siria no dejan de empeorar. Se cuentan más de 7.200 fallecidos, además de más de 40.000 heridos.

La comunidad internacional se está volcando, desde todos los países arriban equipos de rescate que por el momento han conseguido recuperar a más de 8.000 personas atrapadas.

Participan ahora 24.000 personas en esas labores, a las que se les suman 1.500 especialistas de todo el mundo y casi un centenar de perros, importantísimos para encontrar a la gente que ha quedado atrapada. La ONU calcula que se han visto afectadas 23 millones de personas.

Luis Felipe Sández, Coordinador de Bomberos Unidos Sin Fronteras, ha explicado en 'El Cascabel' de TRECE que en la zona "no hay luz, todos los edificios están caídos o muy afectados". "Los datos son confusos a día de hoy, pero nosotros buscamos los supervivientes y en eso estamos, con perros de rescate", cuenta recién llegado, antes de añadie que "de momento no hemos encontrado a nadie vivo, desgraciadamente, las condiciones meterológicas son muy duras, ahora estamos a -10 grados".

El programa de TRECE también ha contactado con Paula, colombiana residente en Estambul. "En Estambul no hemos sufrido el terremoto, pero las imágenes son de notable tristeza, tengo amigos en la zona afectada y todavía no he podido contactar con ellos, estoy totalmente preocupada", ha dicho.