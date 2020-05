Bieito Rubido: "Yolanda Fuentes es una magnífica profesional, pero veía precipitado entrar ya en la fase 1"

El director del diario 'ABC', Bieito Rubido, ha valorado en 'El Cascabel' de TRECE la dimisión de la directora de Salud Pública de Madrid por discrepancias con la decisión del Gobierno regional. "El cambio de fases quedó en que sería una negociación de zonas a zonas y territorio a territorio. Creo que Díaz Ayuso no era partidaria de pedir pasar a la fase 1 en la Comunidad de Madrid, pero Ciudadanos sí. Carmen Yolanda Fuentes, al ver que Díaz Ayuso cedía a Ciudadanos, ha decidido dimitir. Yolanda Fuentes es una magnífica profesional, pero su criterio es que era precipitado entrar en la fase 1 en la Comunidad de Madrid".

El director del periódico ha continuado explicando que "me parece que, en todo caso, los expertos dicen que a estas alturas del proceso en España, el confinamiento no es tan trascendente". Además, ha señalado que "no entiendo el motivo por el que no se dan los nombres de las personas que colaboran con el Gobierno en el proceso de normalizar la situación. Hay gente que empieza a creer que el confinamiento ya no es efectivo".

"El Partido Popular debió votar 'no' a la prórroga del estado de alarma"

Sobre la prórroga del estado de alarma, Bieito Rubido también ha dicho que entiende "que el Partido Popular valorase decir “no” a la prórroga al estado de alarma, pero creo que fue un error no hacerlo finalmente". Sobre esta cuestión, ha añadido que "no veo en peligro los pactos de Gobierno entre el Partido Popular y Ciudadanos. La decisión de Inés Arrimadas me parece un error, en este momento, apoyar a Sánchez tiene todas las de perder y muy poquito que ganar. Hay una manía de ganar por la izquierda, pero es que entonces pierden por la derecha. El votante que le ha quedado a Ciudadanos es de centroderecha. Igual que en el Ayuntamiento, Almeida y Begoña Villacís se llevan muy bien, en la comunidad, Díaz Ayuso e Ignacio Aguado se llevan mal", ha concluido.