Asociaciones en favor de la Sanidad pública creen que "deberíamos volver a la fase 2" en Madrid y Cataluña

Los días pasan y las cifras no mejoran. Es lo que estos días se refleja en el temblante serio del director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón. Fue él mismo en admitir en rueda de prensa que las "cosas no iban bien" y por ello ha pedido en reiteradas ocasiones a la ciudadanía que haga caso de las recomendaciones que han dado las autoridades sanitarias. La tendencia es tan mala que Pedro Sánchez se ha visto obligado a volver de vacaciones dos días antes.

Una alerta que también ha lanzado este lunes Marciano Sánchez Bayle, el portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). Bayle ha reconocido frente a TRECE TV que la situación que se está generando en los hospitales no es buena, y por ello se deben adoptar medidas antes de que sea demasiado tarde.

"Nosotros lo que vemos es que hay un incremento en el número de casos que se empieza a trasladar en ingresos hospitalarias y en personas que hay en la UCI y en mortalidad. Da la impresión que la situación está fuera de control", ha explicado en 'El Cascabel', y ha sido muy crítico con la gestión que están haciendo de estas crisis las comunidades, ya que ha considerado que "los rastreos no están funcionando".

Más restricciones y fase 2

Ha matizado, eso sí, que "hay muchas diferencias entre territorios" y ha querido quitar la idea a los espectadores que solo afecta a las grandes poblaciones, ya que por ejemplo Aragón y Navarra tienen un número de habitantes parecido a Baleares y Canarias pero la situación entre ellas es totalmente diferente. "Es evidente que los que tienen más densidad de población tienen más riesgo, pero no es la única variable a considerar", ha explicado en este sentido.

Lo que sí ha dejado claro ha sido una dura crítica que ha vertido sobre el Gobierno de Sánchez, ya que ha consideraos que "se desescaló antes de tiempo y muy rápido". A este respecto, ha pedido estudiar medidas más restrictivas en las comunidades donde se acumulan la mayor parte de los casos, que son Madrid y Cataluña, donde asimismo se prevé que haya un mayor tránsito de gente a partir de septiembre. "En Cataluña y en Madrid hay que tomar decisiones más duras. Habría que volver a fase dos y confinamientos selectivos", ha advertido.

Por último, se ha mostrado crítico con la pasividad que en muchas ocasiones hay sobre el no uso de las mascarillas y ha lanzado un mensaje a las comunidades: "No se puede permitir que en Madrid un 10-15% no lleve mascarillas. Hay que exigir a la ciudadanía que cumpla las medidas que hay".