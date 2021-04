La Armada celebra el papel de la Princesa Leonor en la inauguración de su nuevo submarino: "Ha sido un honor"

Ernesto Zarco, capitán de navío y jefe de la Flotilla de Submarinos de la Armada, ha pasado por las cámaras en ‘El Cascabel’ para hablar acerca del nuevo submarino de la Armada, S-81 ‘Isaac Peral’. Navantia ha puesto a flote este buque clave para la Defensa y la industria española tras 17 años de complicada construcción en Cartagena: “Nos hemos metido en un club exclusivo de unos diez países que son capaces de diseñar y construir submarinos. Hemos conseguido un nicho tecnológico que muy pocos países tienen actualmente, construir un submarino es una labor descomunal”.

El capitán Zarco aclara que han sido “más de 3 millones de horas de trabajo, muchos lo comparan con una nave espacial y creo que es muy similar. Primero porque el submarino actúa en un medio tan hostil como el espacio. Es un día grande para nosotros, un sueño hecho realidad para los submarinistas en activo y los que están en la reserva y retirados. Llevamos muchos años tras ello, la Armada lleva trabajando en este submarino desde 1997. El mérito es de trabajo en equipo entre la Armada, el Ministerio de Defensa y Navantia”, asegura.

Sobre las cualidades del nuevo sumergible, Ernesto Zarco ha explicado que “tiene una virtud principal, la discreción, la invisibilidad. Es lo que se potencia en este. Tiene una firma acústica muy reducida y es capaz de navegar en inmersión mucho tiempo. No nos engañemos, el submarino, ya sea este de última generación u otro como el que tenemos en la actualidad, en sí mismo resulta inquietante para el enemigo porque es sigiloso, eso genera ansiedad y toma de decisiones que normalmente suelen ser a favor de quien tiene submarinos”.

En este sentido, Zarco ha aclarado que “vamos bajo el agua mucho tiempo, los radares no nos pueden detectar, sí los sónares a través de la energía acústica. Es muy difícil de detectar y requiere que el enemigo ponga muchísimos recursos para tratar de detectarlo y esto significa que no puede utilizarlos en otras áreas. En este caso particular, el nivel de indetección o invisibilidad va a ser muy superior al que tenemos actualmente, de los submarinos convencionales, llegamos casi a los de propulsión nuclear. Es como un coche híbrido, se mueve prácticamente principalmente en baterías, pero de vez en cuando cuando se descarga, la recargamos con motores generadores diésel o través de sistema de propulsión independiente del aire, AIP, precisamente este submarino lo montará, un sistema nativo creado también y desarrollado en España que es uno de los mejores del mundo por sus capacidades en cuanto a autonomía y discreción”.

En lo que respecta a las posibilidades de comercialización y exportación en el extranjero, el capitán explica que “Navantia está pujando por países que pretenden construir submarinos como la India. En los 10 próximos años se van a construir 100 submarinos convencionales en el mundo, el mercado es amplio. Habiendo construido este submarino y habiendo apostado la Armada por él, es un valor a tener en cuenta a la hora de exportarlo”.

Además, ha destacado en nombre de la Armada que “la princesa ha roto la botella a la primera, ha sido un honor contar con esta madrina. Eso realza todavía más la ceremonia y la importancia que tiene este hito en la historia de la construcción naval española”.

El capitán ha aprovechado su paso por ‘El Cascabel’ para recordar que “hoy es un día muy feliz, pero también triste. Quería lanzar un mensaje de apoyo a la Marina indonesia y a las 53 familias de los submarinistas indonesios que se encuentran desaparecidos. En nombre del Arma Submarina y todos los componentes, quería darles nuestro apoyo y están en nuestras oraciones”.