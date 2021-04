Ángel Gabilondo, en TRECE: "Confío en el apoyo de Unidas Podemos para poner barrera al Gobierno de Colón"

El candidato socialista a la Comunidad de Madrid este próximo 4-M, Ángel Gabilondo, ha compartido unos minutos en TRECE a escasos días de que millones de españoles tengan que acudir a votar. Unos comicios que están especialmente polarizados después de lo ocurrido en los dos debates electorales.

Por ello, Gabilondo ha aprovechado 'El Cascabel' para recordar su cartel electoral— "soso, serio y formal"— y presentarse como el único candidato capaz de aportar paz y sosiego."Yo digo que soy soso, pero es algo que nunca diría un soso. Frente al mundo del espectáculo político, en eso aporto menos, me interesa aportar propuestas con seriedad. No me siento incómodo, me gusta la palabra, la conversación, el encuentro con otros. Me gustan los debates si son debates, con descalificaciones no me siento cómodo. No me gusta ni el odio, ni el miedo, ni la amenaza, trabajo para otra cosa", ha querido defenderse, ante algunas críticas que ha recibido en las últimas semanas.

En este sentido, cree que su candidatura ayuda a que la política vuelva a mirar a los problemas que tiene la gente: "Hay que afrontar los problemas de los ciudadanos, solo tenemos dos años, dentro de un año tenemos otra campaña electoral. Hay que ser concreto. No quiero eludir lo que me conmueve en mis convicciones y en mis valores. Vamos a defender los valores democráticos que nos han traído hasta aquí".

Pactar con Iglesias para evitar un Gobierno de PP con Vox como pareja de baile

Una de los cambios que ha hecho en los últimos días y por el que más ha sido criticado tiene mucho que ver por los pactos postelectorales con los que Gabilondo piensa pactar después de que se celebren las elecciones, ya que ninguna de las encuestas otorga a nadie mayoría absoluta. Sin embargo, si a principio de campaña negó un acuerdo con Unidas Podemos, en el debate celebrado en Telemadrid se dirigió hacia su candidato, Pablo Iglesias, para mandarle un mensaje claro: había que ponerse de acuerdo.

"Dije ‘con este Iglesias no’ porque no me gustó cómo planteó estas elecciones", ha intentado defenderse. "Soy un hombre de acuerdos, pero no he querido extremismos. No he dicho ‘con Iglesias sí’, sino que confío en el apoyo de Unidas Podemos para poner barrera al Gobierno de Colón", ha dicho.

A su juicio, Madrid necesita "una alternativa al Gobierno de Ayuso con Vox". Para el candidato socialista, Vox es un partido al que no se le debe dar más poder. "Si lo votan los ciudadanos, lo respeto, pero por eso no creo que sea bueno que pacte el PP con Vox", ha expresado en este sentido.

No tocar la fiscalidad y defender la educación pública, sus prioridades para la próxima legislatura

Una de sus promesas electorales que más ha sorprendido ha tenido que ver con los impuestos. A diferencia de lo que ha avanzado el Ejecutivo central, Gabilondo ha expresado su intención de no tocar la fiscalidad en la Comunidad de Madrid al entender el complicado contexto en el que actualmente se encuentran millones de personas a raíz de la covid-19.

"En estos dos años no se toca la fiscalidad en Madrid porque hay una prioridad absoluta que es la resolución de los problemas de la crisis económica. El Gobierno hace los planes que tiene que ver con los fondos europeos. Me comprometo a presentar un Presupuesto en 100 días con cantidad directa para lo que es prioritario en Madrid, los servicios públicos: sanidad, educación, políticas sociales, empleo… Va a haber más dinero y recursos", ha dicho en este sentido.

Sobre la educación, el que fuera ministro de Educación ha criticado la dejadez que con la que el PP ha tratado la educación pública en la Comunidad de Madrid y ha defendido que este modelo es el que debe pivotar el sistema educativo en la región.

"La educación pública debe estar en el centro, pero también he dicho que no se defiende lo público combatiendo la privada, sino dándole calidad a lo público. A veces, en los últimos 10 años, en educación los recursos destinados a la concertada han incrementado en torno a un 25%, pero la enseñanza pública está en los datos del 2011. No voy contra la concertada. Hay que equilibrar eso, pero no persiguiendo", ha querido transmitir.