Alejandro Fernández, en TRECE: "Illa no viene a derrotar al separatismo; viene a blindar su alianza con ERC"

A escasas jornadas de que millones de catalanes vayan a votar, el Partido Popular se presenta a estos comicios con los sondeos en contra. Muchos estudios demoscópicas sitúan al partido que ahora dirige Alejandro Fernández por la cola, superado incluso por Vox, mientras que otros insisten que se mantiene —o mejoran— los cuatro diputados que actualmente tienen en el parlamento catalán.

Bajo este contexto, así como otras que están candentes en los últimos compases de una de las campañas más atípicas de las que se recuerdan, son sobre las que ha querido hablar el candidato Alejandro Fernández esta noche en 'El Cascabel'.

Fernández responde a las polémicas palabras de Iglesias

Fernández ha insistido que no se plantea el 14-F como una carrera con otras formaciones, sino que quieren crecer "tras una etapa difícil". En ese sentido, el número uno del PP ha insistido en presentar a su partido como la única alternativa posible. "Quiero que haya una alternativa. La autodeterminación, la amnistía y el concepto de represión y presos políticos lo apoya Podemos", ha explicado, haciendo referencia a las polémicas declaraciones que ha hecho el vicepresidente segundo del Gobierno, quien ha explicado que en España no hay una total democracia.

"España con sus defectos y problemas, es una de las democracias plenas del mundo. Si hubiera represión o presos políticos seríamos expulsados de la Unión Europea, y eso no es así. No solo es Iglesias quien desprestigia la democracia, el propio Sánchez con ERC tiene una alianza de destino que por su supervivencia es capaz de aceptar que se planteé el debate de autodeterminación" ha dicho en este sentido.

El líder del PPC denuncia que hay un acuerdo entre independentistas y el PSC

El candidato por el Partido Popular, en la entrevista que se le ha hecho este miércoles, también se ha querido referir al exministro de Sanidad y candidato del PSC. Sobre su elección como candidato para presidir la Generalitat, Fernández ha sostenido "Illa no viene a derrotar el independentismo en Cataluña, es el enviado de Sánchez para blindar su alianza en el Congreso con ERC. A Iceta nadie le creía ni le daban los números, mandan a Illa haciendo creer que quiere acabar con el separatismo", ha destacado. En este sentido, ha vuelto a recalcar que "El PSC tiene una alianza con ERC".

La actualidad sin embargo pasa por el acuerdo que este mismo miércoles han firmado los partidos soberanistas para no pactar con el PSC después de las elecciones. Sobre este asunto Fernández ha explicado que "no es creíble" y lo ha tildado de "teatro de trileros".

El candidato del PSC a las elecciones catalanas del 14-F, Salvador Illa.David Zorrakino / Europa Press

Otras de las polémicas que han sido noticia en las últimas horas y que involucra al candidato socialista pasa por el debate electoral que esta misma semana se ha llevado a cabo en la televisión pública catalana, en el que el candidato del PSC acudió sin hacerse ninguna prueba contra el coronavirus, algo que sí hicieron el resto de candidatos.

Sobre este asunto, Fernández ha explicado que a todos les dijeron "que debíamos someternos al test de antígenos todos los candidatos. No sabíamos que Illa se había negado hasta esta mañana. Me parece de una gran irresponsabilidad. Le hemos preguntado si se ha vacunado o no, porque es muy sospechoso. Se trata de un exministro de Sanidad que ha ido dando lecciones sobre la pandemia y las conductas que tenía que asumir la población. Cuando le piden que se haga un test de antígenos, se niega. No ha contestado todavía. Me parece que, aparte de ello, es de una irresponsabilidad y frivolidad enorme, y de una falta de compañerismo, no se hizo el test y se metió con nosotros en el plató. No lo acabo de entender. Además de ser el peor ministro de Sanidad de Europa, está demostrando unas conductas incompatibles con el servicio público", ha lamentado.

Alejandro Fernández anima a acudir a las urnas

Asimismo, ha querido aprovechar la entrevista en TRECE TV para explicar cuál es su propuesta para Cataluña. "Si fuera presidente de la Generalitat, duraba cinco minutos lo que tiene que ver con incumplimiento de sentencias judiciales en materia lingüística, la manipulación de contenidos en libros, las prácticas de adoctrinamiento en determinados centros educativos. Cataluña ha tenido durante décadas el liderazgo económico de España y lo ha perdido en los últimos años. El nacionalismo tiende a culpar a Madrid de sus problemas, pero en el proceso separatista Cataluña ha perdido la estabilidad política, la seguridad jurídica, la conversión en un infierno fiscal, y con ello la salida de 7.000 empresas. Intentaría que volvieran con medidas y en paralelo un plan de rescate a los sectores más castigados por la pandemia", ha traslado a los telespectadores.

David Zorrakino / Europa Press / ContactoPhoto

Por último, ha aprovechado el hueco que ha tenido en TRECE para insistir a los catalanes que pueden ir a votar y que hacerlo es seguro. Él, ha explicado, acudirá con su mujer e hijos.