Abel Caballero, sobre el reparto de fondos a los ayuntamientos: "Tenemos asegurado más de lo que pretendíamos"

El presidente de la Federación Española de Municipios, Abel Caballero, ha atendido este martes la llamada del programa 'El Cascabel' de TRECE para analizar las ayudas de los fondos europeos repartidas a los ayuntamientos.

En este sentido, el alcalde de Vigo ha querido celebrar que el porcentaje de reparto es mayor al esperado en un primer momento: "Tenemos asegurado más de lo que pretendíamos. A día de hoy, lo que está comprometido con los ayuntamientos ya supera el 15% que nos marcamos. Estamos hablando de unos 8.000 millones".

En este sentido, también se ha mostrado muy crítico con las comunidades autónomas: "Tengo la sensación que las comunidades siempre se quejan con independencia de lo que les correspondan. Por ejemplo le puedo decir que en ámbito de Cultura todo está destinado a las comunidades autónomas".

En esta dirección, Caballero ha querido destacar las disonancias que a su juicio existen entre ayuntamientos y comunidades en la actualidad: "Nosotros queremos recibir ayudas desde el Estado y desde las comunidades autónomas. El Estado nos está diciendo que sí y las comunidades autónomas nos están diciendo que no. Nosotros hemos pedido el 15% de varias partidas a las comunidades autónomas y no están diciendo que no".

"La relación entre el Estado y los ayuntamientos no va mal, y en fondos europeos supera lo que nosotros reclamamos. Creo que nuestro problema está en que las comunidades autónomas no ceden ni un céntimo a los ayuntamientos, y creo que no van a ser capaces de ejecutar", ha explicado el alcalde de Vigo.

También ha querido destacar cuáles serán las principales vías de actuación que los ayuntamientos protagonizarán con estos fondos: "Se hará lo que cada ayuntamiento en el legítimo uso de su autonomía decida hacer. Algunas de las principales líneas de actuación tienen que ver con la sostenibilidad y turismo. Todos los proyectos enlazan con los criterios de la Unión Europea. Somos nosotros los que tenemos esos proyectos maduros, no las comunidades autónomas".

En este sentido también ha querido centrar la atención en las políticas que se pueden desarrollar en el ámbito de la cultura. Eso sí, controladas por los ayuntamientos y no por las comunidades autónomas: "Decimos que se haga una asignación para bibliotecas, museos municipales y nosotros presentamos proyectos para que así no tengan que depender de las comunidades autónomas".

Por último, Abel Caballero ha sido preguntado por las famosas luces de Navidad, que cada año ponen a Vigo en el centro de España por esta iniciativa. En este punto, el alcalde socialista ha querido explicar el consumo de estas luces, debido a que vivimos un momento muy duro en cuanto al precio de la luz: "Gasta más un campo de fútbol de 30 mil espectadores que el coste de las luces de Navidad de Vigo. Lo importante es que produce mucha felicidad a la gente".