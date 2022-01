Leo que los peritos independientes han declarado ante el juez que la aerolínea Plus Ultra, esta aerolínea que está bajo sospecha de estar muy relacionada con el chavismo no cumplía los requisitos para ser rescatada por el Gobierno de España. Estos peritos han defendido que la citada aerolínea estaba en crisis antes de la pandemia y no debió recibir un solo euro y recibió 53 millones de euros.