Antonio Jiménez: "La mayoría de españoles suspendemos a Sánchez e Iglesias en la gestión de la crisis"

Os quiero mostrar esta mascarilla que voy a quitarme para poder hablar, por supuesto. Es una mascarilla que simboliza el trabajo extraordinario que están haciendo los misioneros españoles por el mundo. Esta mascarilla está hecha por una hermana misionera en Togo, en África. Con ella, Obras Misionales Pontificias quiere simbolizar el trabajo y la labor que nuestros misioneros repartidos por tierras de misión por todo el mundo hace en estos momentos de pandemia.

Están ayudando allí donde necesitan de verdad la ayuda de ellos para sacarlos delante de una epidemia tan terrible, de una letalidad tan grande como la del Covid-19. Si ustedes quieren apoyar esta campaña, ya saben, pueden hacerlo con el hashtag #ahoramasquenuncayoestoyconlosmisioneros o también entrando en Obras Misionales Pontificias o emp_es y así pueden ayudar a todos los misioneros en este momento en el que ellos son probablemente la única tabla de salvación que encuentran miles, millones de personas repartidos por el mundo frente a una pandemia como esta de una calidad tan grande como la del virus que estamos hablando.

Virus que ataca allí donde, evidentemente, las necesidades son mayores y donde la protección es también mínima. Ahí donde hace falta, evidentemente, el brazo de aquellas personas como los misioneros, que son los únicos que a veces se encuentran estas personas, estos ciudadanos para poder intentar salir adelante de situaciones tan adversas y tan complicadas como esta porque no tienen un sistema sanitario que los proteja evidentemente y las únicas ayudas y acompañamientos son las de nuestros misioneros.

Por eso, es muy importante la labor que hacen y por eso saco hoy esta mascarilla que simboliza todo ese todo ese trabajo.

Por lo demás, aquí en nuestro país no debemos bajar la guardia. Hemos visto que ha habido reportes, por ejemplo, en Huesca, la provincia de Huesca. ¿Qué ocurre? Que nos confiamos una vez entrada la nueva realidad, que no la nueva normalidad, porque si volviéramos a una nueva normalidad tenemos que ya todo ha pasado y hemos recuperado vidas y haciendas. Y no es así.

La nueva realidad es otra cosa. La nueva realidad nos obliga a convivir con este bicho, la nueva realidad nos obliga a ver que todavía hay muchos negocios que están cerrados, la nueva realidad no nos inmoviliza como antes salvo excepciones como esta que hemos apuntado en Aragón, pero sí nos impide hacer cosas que antes podíamos hacer con total normalidad.

Por eso digo que hay que hablar de nueva realidad. Y esa nueva realidad se inaugura con encuestas que vienen a decir que el Gobierno no ha estado a la altura de las circunstancias. Encuestas que coinciden en que la mayoría de los ciudadanos, la mayoría de los españoles suspendemos al Gobierno de Pedro Sánchez e Iglesias a la hora de gestionar esta crisis. Que tomen nota.