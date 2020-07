Jiménez: "Soprende cómo se miente dese el gobierno y no le pasa factura a Sánchez"

Vídeo

Pues al final no había ningún comité de expertos, a pesar de lo mucho que se habló de ese supuesto Comité de Expertos que ha reconocido el propio Illa. No había comité de expertos que evaluara la situación. Nos están acostumbrando, pero lo sorprendente cómo se miente desde el gobierno y no le pasa factura a Sánchez.

Silenciar todo esto, y por no hablar de otras cosas que están pasando, yo solamente quiero recordar en este preciso instante cómo se cargaron las cintas de la forma extraordinaria, contundente, contra el gobierno de Rajoy y no se le pasó que ni una fuera por una decisión política que tomara o por temas relacionados con la corrupción, la supuesta corrupción vea usted de los sobresueldos, y la caja B del PP. Eso le costó la presidencia del Gobierno Rajoy le echaron de la Moncloa precisamente por ese asunto, eso sí con la ayuda intencionada y la colaboración de un juez.

Ahora se está investigando la supuesta caja B de Podemos y los sobresueldos, ha denunciado el hombre que estaba encargado de todo ello, desde el punto de vista de la asesoría jurídica, quien sea el responsable de la Asesoría Jurídica de Podemos. Y no pasa nada si está desaparecido en combate, no aparece, mira no dice nada pero nadie, nadie, dice tampoco nada de esa ofensiva mediática que en su momento soporto el Partido Popular y Rajoy, por eso nos preguntamos qué está pasando en España.

Esta es la forma de hacer política, se ha convertido en la mentira, la impostura y nos sucede continuamente porque aquí no le pasa factura al gobierno de Sánchez. En definitiva, parece que es tan especial, no sabemos si por el calor o por esta pandemia terrible, este virus maligno que nos está haciendo la vida imposible, yo creo que eso es lo que tiene que ver con todo esto porque si no ya me contaron ustedes, seguimos anestesiados.