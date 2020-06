Jiménez, a Sánchez: "¿Por qué España sigue siendo el país donde más personas han fallecido por habitante?"

Vídeo

Sánchez ha conseguido hoy su sexta prórroga del estado de alarma. Un estado de alarma que nos va a llevar hasta el día 21 de junio. Esperemos que sea ya el último. Hoy se le recordaba en el Congreso y se le decía con buen criterio, hombre, si realmente el Gobierno está encantado de sí mismo y de haber hecho una gestión tan extraordinaria que ha permitido que ya no haya fallecidos en los últimos los últimos tres días, uno da oficial el Ministerio de Sanidad, solo un fallecido, cosa de las que nos alegramos infinitamente, ¿para qué necesitamos un estado de alarma prorrogado hasta el día 21 de junio si apenas hay contagiados, si ya no hay fallecidos según datos oficiales…? ¿Por qué seguir restringiendo la libertad de los españoles y manteniendo el señor Sánchez un estado en una situación de excepcionalidad que ya no se corresponde con el tiempo real que estamos viviendo?

Es una pregunta muy oportuna que no sabe responder Sánchez como tampoco sabe responder, y ojo, que le molesta y mucho, que se le exija que aclare de una puñetera vez el número real de personas que han fallecido a cuenta del virus. Responde que esto lo está utilizando la oposición, o sea, utiliza la muerte para atacar al Gobierno, utiliza a los muertos para echárselos al Gobierno.

No, no confunda el señor Sánchez, aquí la realidad es la que están exigiendo aquellos que se han visto más afectado directamente por la pandemia, o sea, aquellos que han perdido a sus familiares, que han fallecido por culpa del virus. Ellos son los primeros que están exigiendo la verdad sobre lo ocurrido, son los primeros que quieren saber cuántas personas se ha llevado este virus, el coronavirus, en España desde principio de año.

Hoy el Instituto Nacional de Estadística, frente a los 27 mil y pico que dice Gobierno que han fallecido a cuenta del virus, el Instituto Nacional de Estadística, que no estamos hablando de ningún, digamos, organismo sospechoso sobre ese asunto, ha reconocido que en España han muerto entre enero y mayo 48.000 personas más que el año pasado en esos mismos meses. Habrá que decir que esas 48.000 personas más que han muerto, teniendo en cuenta que durante los últimos tres meses no ha habido ni accidentes de tráfico prácticamente ni ha habido accidentes laborales porque España ha estado paralizada, todos han muerto como consecuencia de este coronavirus, o sea, que de 27.000 nada de nada por más que le moleste a Sánchez.

Bueno, pues eso es lo que está pasando. No conocemos todavía la cifra real y se las seguiremos preguntando al señor Sánchez. Queremos saber el alcance de la pandemia. ¿Y por qué si el señor Sánchez está tan encantado de haber hecho esta gestión y haber evitado miles de muertos? Tenemos que preguntarle también por qué España sigue siendo el país, en función del número de habitantes, que más personas han fallecido. Esos si contamos solo los 27 mil y pico oficiales. Si vamos a los 44 mil nos saldríamos del mapa evidentemente y de los ránking, o sea, batiríamos desgraciadamente todos los récords.