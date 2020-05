Jiménez: "Sánchez ya auguró, con razón, que Podemos le iba a procurar noches de insomnio"

Vídeo

Sánchez no sólo lidia con la pandemia, con el virus y con la situación económica que se está generando después de la crisis sanitaria. También tiene que lidiar con la parte de Podemos dentro de su propio Gobierno. Esa facción que ya auguró él, con razón, que le iba a procurar noches de insomnio. Se refería a la presencia de Podemos en el Gobierno. Y no sé si estará durmiendo bien el presidente del Gobierno, pero desde luego, a tenor de las manifestaciones que vienen haciendo y las diferencias notables y los disgustos que algunos de esos ministros le están dando... Me temo que no habrán gustado a la parte socialista del Gobierno.

Y me refiero, por ejemplo, a lo que está pasando con el vicepresidente segundo. El señor Iglesias, en contra del criterio de la ministra de Hacienda y probablemente también del de Nadia Calviño (la responsable económica del Ejecutivo), insiste en imponer un impuesto a las grandes fortunas. A partir de un millón de euros de patrimonio. Hoy, en el Senado, ha vuelto a reiterarlo. A pesar de que la ministra de Hacienda lo había negado, en la medida en que cree que hay suficientes medidas fiscales como para ingresar en las arcas públicas sin necesidad de crear nuevas figuras impositivas. Y hoy el señor Iglesias, además, ha tirado de sarcasmo, de ironía, diciendo, o apelando, al patriotismo fiscal de los ricos para subir impuestos. Diciendo que esos ricos están deseando ejercer la solidaridad y pagar, porque son ricos y tienen mucho dinero y van a contribuir a las arcas públicas.

Claro, los ricos, como él dice, sobre todo los empresarios (que se han dado por aludidos muchos de ellos), le han dicho que, en fin, aquí la solidaridad y el patriotismo se demuestran, fundamentalmente, gastando lo que tiene uno y no lo que no tenemos. Y, sobre todo, creando riqueza. ¿Y cómo se crea riqueza? Pues creando empleos, por supuesto. Y no creando figuras impositivas que vayan a empobrecer más a la sociedad. Esa es la respuesta que le han dado. Vamos a ver lo que va a responder la parte socialista del Gobierno, una vez más, después de esta insistencia de Iglesias en pelear ese impuesto a las grandes fortunas.

Y, por otro lado, tenemos al señor Garzón, el ministro de Consumo. Estaba ahí retranqueado y ha salido a la luz. Y lo ha hecho con poca fortuna, a tenor de las declaraciones que ha hecho y que ya le han costado que el sector turístico pida su dimisión. El señor Garzón ha dicho que el turismo español es "precario, estacional y con bajo valor añadido". Se refiere al turismo español, que es el motor de la economía. Estamos hablando del 13% del Producto Interior Bruto. Estamos hablando de que el 12% del total de empleados de nuestro país dependen del sector turístico. Y además, dentro del mundo, el sector turístico español es muy reputado.

Y ahora va el señor Garzón y dice que es un sector "precario, estacional y con bajo valor añadido". Claro, desde todos los ámbitos del sector turístico le han pedido su dimisión. Han calificado de inaceptables estas declaraciones. En fin, que sea la ministra de Comercio y Turismo, la señora Maroto, la que se pronuncie sobre las necesidades que tiene este sector y no Garzón. Que cada vez que ha aparecido, evidentemente, no ha sido para hacer felices a los sectores aludidos.