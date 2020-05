Jiménez: "Lo más grave de la pandemia vendrá después, con el tema económico. Y en manos de quién estamos..."

Vídeo

El Gobierno sigue jugando al desconcierto y al despiste. Cuando no va de ocurrencia en ocurrencia, y tiro porque me toca. Y lo que toca es rectificación, marcha atrás, rectificación... Bueno, el caso es que las últimas del Gobierno... Ya saben ustedes. Una tiene que ver con el turismo. Y hasta Bruselas le ha tirado de las orejas al señor Sánchez. No se le ha ocurrido mejor cosa al Gobierno que obligar a todos aquellos que lleguen a España durante el tiempo que dure el estado de alarma a quedarse en casa, guardando cuarentena. Si son españoles que regresan al país o si son turistas quedándose en un hotel allá donde hayan contratado la estancia. Cosa que es absurda: nadie se va a gastar un dinerito para venirse a un hotel de la Costa del Sol, Baleares, Valencia, Cataluña... si tiene que estar confinado en el hotel durante 15 días.

¿Pero esto qué es? Una broma de mal gusto de este Gobierno, ¿no? Eso es lo que han dicho en el sector turístico. Es totalmente absurdo. Ni al que asó la manteca se le ocurre. Pero a este Gobierno sí. En lugar de trazar corredores sanitarios con los países vecinos (Portugal, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia, Holanda...). Con el fin de que allí donde haya zonas que ya estén totalmente protegidas desde el punto de vista de la epidemia puedan desplazarse o españoles a esos países o desde esos países a España. Ya sea a la Costa del Sol, Huelva, Valencia, Murcia... En fin, el litoral mediterráneo o Baleares o Canarias. Que eso es lo lógico. Bueno, pues aquí ya ven: de ocurrencia en ocurrencia.

La otra es magnífica, como saben: prohibir que los pequeños comercios pongan rebajas para evitar aglomeraciones y que la gente vaya a esos establecimientos. Porque no han podido abrir los grandes: ya saben que con más de 400 metros cuadrados... Mientras en toda Europa han abierto en función del espacio, aquí se ha limitado a metros cuadrados. En toda Europa se han abierto y lo único que han impuesto han sido restricciones al aforo. Aquí no: menos de 400 metros cuadrados, y los de más de 400 ni abren.

Cosa de locos, en definitiva. Porque si ahora mismo alguien quiere vender y ha abierto su pequeño negocio, lo que quiere hacer es reclamar la atención de los posibles consumidores poniendo a la venta prendas que evidentemente ya no podría venderlas y las tenía ahí, justo terminando el invierno, cuando empezó la epidemia. Y ahora sería una buena oportunidad para sacarlas e intentar venderlas. Pues aquí no.

Otra del señor Sánchez: estaba totalmente preocupado con el estado de alarma y prorrogarlo cada 15 días, con el fin de dar cuentas en el Parlamento. Ahora ya parece que le da igual dar cuentas en el Parlamento, porque lo que quiere es prorrogarlo durante un mes. Así se evita tener que ir al Parlamento.

En fin, señores: esto es lo que nos ha caído encima con este Gobierno. Y ojo: lo más grave, siendo esto grave y gravísimo, porque este Gobierno sigue sin hablar de las personas fallecidas (y ya van más de 27.000) y de los contagiados (y eso es lo más terrible de esta epidemia)... Lo más grave, desde el punto de vista social, vendrá después, con el tema económico. Y en manos de quién estamos. Ahí lo dejo.