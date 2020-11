Antonio Jiménez: "Sánchez indulta políticamente a ETA y blanquea a sus herederos"

Vídeo

Paradójicamente ha tenido que ser Bruselas de nuevo la que tenga que dar el toque de nuevo al Gobierno de España y es el cuarto que la Unión Europea da al Gobierno de España por cosas que está haciendo que no son realmente ejemplares desde el punto de vista democrático, ni tampoco desde el punto de vista de las libertades, y por supuesto del sentimiento y la memoria de las víctimas del terrorismo.

Y a esto me refiero porque el cuarto toque que Bruselas le da tiene que ver con las víctimas del terrorismo. Dice la Unión Europea que el Gobierno tiene que evitar en la medida de lo posible que se produzcan actos de homenaje a los presos de ETAporque de esa manera, como ocurre en el País Vasco, es que se está humillando nuevamente a las víctimas. Es matándolas civilmente. Y eso es lo que le está pidiendo al Gobierno en un momento en el que, por cierto, Sánchez paradójicamente se abraza a Bildu. Digamos que indulta políticamente a ETA, blanquea a los herederos políticos de la banda con esos pactos infames y nauseabundos, como así lo ha calificado algún dirigente socialista, y justo ahora es cuando Bruselas le da ese toque.

Le dio un toque por el tema del Poder Judicial, por la forma en la que quería renovar el Poder Judicial. Le ha dado un toque por la Ley Celaá, esa ley de educación en la que no se ha tenido en cuenta a la comunidad educativa. Le ha dado un toque por el 'Ministerio de la Verdad', esa forma en la que el Gobierno pretende controlar la información en España y también a los medios informativos privados, y cuestionar su pluralidad. Y ahora le da un toque por esa humillación a las víctimas del terrorismo, que supone el hecho de que en País Vasco los bilduetarras, esos con los que ahora el Gobierno pacta, el señor Sánchez e Iglesias, sigan homenajeando a los presos de ETA.

Vamos a ver si este toque de atención obra en consecuencia y se acaba con esta humillación a las víctimas.

Por cierto, les recomiendo que vean en este contexto en el que estamos cuando se está criticando y con toda la razón, ese abrazo que han dado a los herederos políticos de ETA en el Congreso de los Diputados, el señor Sánchez e Iglesias, no se pierdan algunas de las series documentales que se están emitiendo. Concretamente una, 'El Desafío ETA' que emite Amazon Prime, que está realizada por Hugo Stuven y en la que se muestra con toda la crudeza y toda la realidad del mundo los años de sangre y plomo que vivimos en España.

No pueden ustedes dejar de conmoverse oyendo a esas víctimas, llorando muchas de ellas por el daño causado por estos asesinos que desde el punto de vista de la política siguen sin condenar, y me refiero a Bildu, lo que hizo precisamente la banda terrorista. No ha condenado el terrorismo, no ha condenado los crímenes y se abraza al Gobierno de Sánchez. Eso es lo más vergonzante.