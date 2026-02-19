La pregunta que se hace Juanma Castaño tras el empate del Atlético en Bélgica: "Si el Brujas te hace tres goles en una parte...¿Qué puede hacerte el Barcelona en la Copa?"

El Atlético de Madrid, después de haber tomado una cómoda ventaja de 0-2 al descanso, empató 3-3 ante el Club Brujas en un partido vibrante y lleno de alternativas. Bajo una fina lluvia, los rojiblancos golpearon primero gracias a un penalti señalado por mano de Seys tras revisión del VAR. Julián Álvarez transformó la pena máxima con seguridad, firmando su decimotercer gol de la temporada.

BRUNO FAHY/Belga/Sipa USA / Cordon Press Los jugadores del Brujas celebran un gol contra el Atlético.

EL ATLÉTICO DEJA ESCAPAR UN 0-2

El Brujas reaccionó y encerró por momentos al Atlético, obligando a intervenir a Jan Oblak, mientras Simon Mignolet también evitaba el segundo tanto visitante. Sin embargo, al filo del descanso, Antoine Griezmann prolongó un córner que terminó en los pies de Ademola Lookman, quien empujó el balón para ampliar la ventaja.

En la segunda mitad, el conjunto belga salió decidido y empató en apenas unos minutos con goles de Onyedika y Tresoldi, aprovechando centros desde la izquierda y desajustes defensivos. El intercambio de golpes continuó: Sorloth rozó el gol para los madrileños, y el Brujas también generó peligro al contragolpe.

EFE Los futbolistas del Atlético celebran el 0-1 de Julián contra el Brujas.

El 2-3 llegó tras un centro de Marcos Llorente que Ordóñez introdujo en su propia portería. Pero cuando parecía que el Atlético salvaba el triunfo, Tzolis aprovechó un nuevo error defensivo para establecer el definitivo 3-3, dejando la eliminatoria abierta para la vuelta en el Metropolitano.

KOKE HACE AUTOCRÍTICA

Koke Resurrección, capitán del equipo rojiblanco, expresó a la conclusión del partido la frustración por dejar escapar la victoria. "Ha sido una montaña rusa, como nos está pasando todo el año. Tenemos que estar más concentrados, sobre todo en las jugadas a balón parado. Sabemos lo difícil que es ganar fuera de casa en Champions y tenemos que saber cuidar bien un 0-2. Luego nos hemos adelantado otra vez y también nos empataron", dijo el centrocampista.

"Era un campo difícil donde solo ha ganado el Arsenal. Pero cuando nos ponemos por delante, hay que saber mantener el resultado", insistía Koke.

EFE Koke durante el calentamiento del Brujas - Atlético.

Y ya pensando en el partido de vuelta, comentó: "Necesitaremos el apoyo como vienen haciendo nuestros aficionados. Cuando estamos todos juntos y en nuestro campo, somos un rival difícil. Y seguro que, si estamos juntos, vamos a pasar la eliminatoria".

LA PREGUNTA QUE SE HACE JUANMA CASTAÑO

Guille Uzquiano fue uno de los comentaristas de El Partidazo de COPE que analizó el empate del Atlético e intentó expresar la sensación con la que el equipo rojiblanco se marcha de Bélgica. "Uno se va con la sensación de que ha sido una ocasión desaprovechada, pero el Brujas y su afición aprietan. No era un partido sencillo para el Atlético de Madrid y, aunque haya ido por delante en el marcador, un empate no es tan malo", expresaba.

Juanma Castaño, por su parte, mostraba cierta preocupación con la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey y decía: "Creo que el partido tiene una lectura y es que si el Brujas te hace tres goles en una parte...¿Qué puede hacerte el Barcelona en dos semanas? Y creo que ese pensamiento lo tienen muchos seguidores en la cabeza ahora mismo".

El debate lo cerraba Manolo Lama comentando: "Eso nunca se sabe porque el fútbol no son matemáticas. El otro día el Atlético pasó de ganar 4-0 a perder 3-0 y de ganar 5-0 a perder 0-1. Lo que sí es cierto es que el Atlético ha demostrado una semana más que es un equipo poco fiable y un equipo defensivamente muy malo".