Antonio Jiménez: "Si nos callamos frente a los ataques al Rey somos cómplices de la estrategia de Podemos"

Ahora resulta que defender al Rey frente a los ataques de los que es objeto el Rey Felipe y la Monarquía por parte de los socios de Gobierno de Sánchez, de Unidas Podemos, del independentismo o de Bildu es hacerle un flaco favor a la Monarquía.

Si defendemos al Rey es malo porque no le hacemos un favor a la Monarquía, pero si nos callamos frente a los ataques deliberados que está sufriendo la institución nos convertidos en cómplices de esa estrategia que está siguiendo Podemos, el independentismo, y de la que asiente y se muestra muy comprensible porque no dice lo contrario el Señor Sánchez.

El Rey no pudo ir a Barcelona porque se lo prohibió el Gobierno para dar los despachos a los nuevos jueces. Ahora le ha permitido ir de la mano de Sánchez. Sánchez dice: “venga usted conmigo, señor”.

Ahora descubrimos que los que más están en contra de que el Rey se presente en Barcelona el día 9 en un acto para un foro económico, son los socios del propio Gobierno. Son los morados, los señores de Podemos.

"La modernidad y el buen hacer lo representa el chavismo"

Pisarello, Secretario Primero del Congreso de los Diputados, antes fue vicealcalde de la Colau en Barcelona. Este señor se atreve a decir que no está bien el que Rey vaya a Barcelona porque no es neutral, y porque es embajador del atraso, no representa la modernidad, no lanza un mensaje de modernidad.

La modernidad y el buen hacer lo representa el chavismo. Lo representa Venezuela. Con las colas de hambre y las pobrezas. Con esa dictadura bananera que ellos defienden. Es indignarte que en España que se puedan decir estas cosas por parte de gente que está en el gobierno o que forma parte del Gobierno, y que está representando a instituciones que son imprescindibles para un Estado de Derecho como es el Congreso de los Diputados, el Parlamento.

Este señor se sienta en el Congreso de los Diputados, en la presidencia. Naturalmente que le ampara la libertad de expresión, pero le pedimos respeto y no lo tienen. Puede decir lo que le dé la gana pero es el Secretario Primero de la Cámara. No tienen ningún respeto institucional esta gente.

Es capaz de decir que la visita de Felipe VI es desaconsejable ahora igual que lo era hace dos semanas. El Rey Felipe no puede ir a Barcelona porque estos señores creen que no debe ir. Está mal visto. Le prohíben al Rey, al Jefe del Estado, que pueda acudir a una parte de España como la ciudad condal. Sin embargo celebran la presencia de Pedro Sánchez porque eso es moderno. Ellos son modernos y contribuyen a lanzar un mensaje de modernidad y de buen hacer.

Insisto, dice este sujeto: “Mientras la Monarquía no se aleje de la derecha política judicial y mediática, será embajadora del atraso y no de la modernidad”.Lo dice Pisarello, brazo derecho de Colau.

Lo moderno es lo que está viviendo Barcelona. El deterioro de la ciudad condal desde que gobierna Colau y desde que los independentistas están viviendo esta ensoñación en busca de su “republiqueta”. Eso es lo moderno. Lo moderno es Cuba y Venezuela.

Lamentablemente esto lo estamos sufriendo los españoles. Probablemente el señor Sánchez duerma a pierna suelta, pero el insomnio lo está provocando él y sus socios al resto de España. O al menos a muchos españoles que están indignados con las cosas que están pasando.