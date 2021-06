Antonio Jiménez: "Sánchez no tiene motivos para que le creamos"

Vídeo

Pedro Sánchez ha dicho hoy en el Congreso que no va a haber referéndum. Que el Partido Socialista jamás permitiría un referéndum independentista. Pero hay precedentes que dicen que no muestra ninguna credibilidad aquello que pronuncia Sánchez. Desde el punto de vista de las hemerotecas con promesas incumplidas y anuncios que al final han sido todo lo contrario. No iba a pactar con Podemos porque tendría insomnio y terminó con Iglesias. Sánchez no tiene motivos para que le creamos.

Esperemos que no haya ningún referéndum pero cualquiera sabe. Rufián se permite el lujo de seguir abofeteándole. No tiene ningún futuro la legislatura y él como presidente del Gobierno en la Moncloa sino el apoyo de ERC en el Congreso.

Esa es la triste realidad. Y van a seguir insistiendo con la 'matraca' del referéndum. ¿Hasta dónde va a resistir Sánchez? No lo sabemos. Pero, desde luego, realmente si tienen que aceptar cualquiera de estas situaciones, en el contexto de la Constitución no llegan a ninguna parte las exigencias de los separatistas.