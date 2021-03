Antonio Jiménez: "¿Por qué esta polémica tan estéril y tan estúpida con la vacunación de las infantas?"

Vídeo

Las infantas Cristina y Elena se han vacunado en Abu Dabi contra el covid, aprovechando una de sus visitas para ver a su padre, el Rey Don Juan Carlos. ¿Y qué?, nos preguntamos. ¿Dónde está la noticia? ¿Por qué esta polémica tan estéril y tan estúpida? Es que no tiene ni que existir debate alguno sobre este asunto.

Las infantas no forman parte de la Familia Real, ¿no? Las infantas son familia del Rey. Ese es un matiz muy importante, que muchos ignorantes y aquellos que aprovechan esta circunstancia para seguir atacando a la Corona, deteriorando la institución, criticando a la monarquía, esgrimen. No se han enterado todavía: las infantas Elena y Cristina son familia del Rey, pero no son Familia Real.

Además, se han vacunado porque les ha dado la gana. Y lo han hecho en un país extranjero, donde han podido hacerlo. Como lo están haciendo muchos empresarios que viajan a esos países, que tienen la oportunidad de vacunarse y que no quieren correr riesgo, porque están todos los días volando de aquí para allá. Y si lo hacen es porque pueden. ¡Y no es ilegal!

Entonces, no entendemos por qué aquí se origina esta polémica. Estas dos personas se han vacunado, lo han admitido (porque han podido acceder a la vacuna) y ya está. Y punto. Y no hay que darle mayor trascendencia al asunto. ¿Quiénes se la dan? Aquellos que de manera perversa intentan manipular la situación y convertirla en un debate que no tiene ni que abrirse.

El señor Iglesias, por ejemplo, decía que en la sociedad española hay un debate sobre la utilidad de la monarquía. ¿El debate? ¡Ese es el debate que se ha inventado él! Y además va creciendo cada vez que desde la propia Casa Real ofrecen nuevos escándalos que producen una enorme indignación en una parte importantísima de la sociedad. ¿Cómo que hay un debate sobre la utilidad de la monarquía? ¡En su casa, con Irene Montero! ¡Ahí es donde debaten si la monarquía es útil o no!

La sociedad española no tiene ese debate. La sociedad española está interesada en salir, fundamentalmente, de esta situación de pandemia. En que usted, señor Iglesias, y la señora Montero, que cobran unos buenos sueldos (y sus asesores, por cierto), saquen al país de la crisis económica en que está metido. Que llegue el Ingreso Mínimo a las personas que lo están reclamando, y que es dependencia suya. Que se eviten los contagios en las residencias y que no sigan muriendo más ancianos, y también es competencia del señor Iglesias.

En eso está interesada la sociedad. En que no quiebren más empresas, que no se vaya más gente al paro. En eso está la utilidad, en todo caso, del Gobierno al que él pertenece. Eso es lo que se está cuestionando este país. Y, sobre todo, la sociedad española. Si es útil o no este Gobierno para hacer frente a los retos que ahora mismo tiene planteados. ¡En eso sí estamos de acuerdo, señor Iglesias! En la utilidad de este Gobierno.

Por cierto, y no solamente por ignorancia o maldad entra en este trapo el señor Iglesias. No, también lo hace, por ejemplo, el bailongo ministro Iceta. El señor Iceta habla de que esto no puede consentirse. ¡La Familia Real! ¡Pero señor Iceta, por favor! Ya sabemos que su currículum cabe en una cáscara de pipas. Ya lo sabemos. O en un cacahuete, si usted me permite. ¡Pero hombre, las infantas no son Familia Real, señor Iceta! Son familia del Rey. Y además, insisto: ¿dónde está la polémica?

¿Saben lo que hemos conseguido con esto? Que dos personas ya no tengan que vacunarse en España. Dos vacunas más que tenemos los españoles para poder hacer frente a la pandemia y a ese plan de vacunación.