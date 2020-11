Antonio Jiménez: "Es muy importante que todos nos movilicemos contra la aberrante Ley Celaá"

Vídeo

La Ley Celaá está a punto de concluir su trámite parlamentario. Y lo hace en medio de una extraordinaria controversia y polémica. Y razones hay para que sea controvertida, polémica y muy rechazable la ley de la señora Celaá. Entre otras cosas, porque hay artículos claramente anticonstitucionales. Y esperemos que el Constitucional se pronuncie, más pronto que tarde, sobre la inconveniencia de que esos artículos se apliquen en cuanto esta ley entre en vigor. Porque será lo mejor para todos.

Especialmente, el artículo que hace referencia, por ejemplo, a la exclusión del español como lengua vehicular en aquellas comunidades donde el español convive con otras lenguas cooficiales. Ya saben que esa es una de las concesiones que el Gobierno de Sánchez hace a ERC para que esta formación independentista, a su vez, apoye los Presupuestos Generales del Estado. Pero es una auténtica aberración que ha generado también enorme polémica dentro incluso de los socialistas. Por eso, esperemos que ya que no va a reaccionar el Gobierno, lo haga el Tribunal Constitucional.

Y luego está todo ese ataque que supone a la educación concertada y a la libertad de los padres para elegir el modelo educativo que quieren para sus hijos. Y eso es lo más grave, porque estamos hablando de una ley intervencionista. Una ley que impide que nosotros, los padres, podamos elegir el colegio que queramos para nuestros hijos. Y ataca a la concertada y ataca a la educación diferenciada.

Ataca a la educación especial. La ataca e incluso la suprime. Muchos padres están que tiemblan, porque sus hijos tienen una educación especial porque son especiales en ese sentido. Y necesitan una educación que vaya dirigida precisamente a las características de esos pequeños. Y no la van a tener, porque este Gobierno se lo va a negar. Y muchos padres que quieren educación concertada para sus hijos en colegios que están más cerca de sus casas o en un ámbito social que ellos comparten no van a poder acceder, porque esta ley se lo va a impedir. No les va a dejar hacer esa elección.

Y eso es atentar contra la libertad, que es uno de los derechos más sagrados que tenemos dentro de la Constitución, junto al derecho a la vida (por supuesto). Esto es lo que ataca esta impresentable ley. Por eso es muy importante que todos nosotros, dentro de las posibilidades que nos da esta pandemia, nos movilicemos. Ya sea frente al Congreso de los Diputados, como se va a hacer en estas próximas horas, o el próximo domingo en coches, en contra de esta impresentable y aberrante Ley de Educación.

Que, sin duda, el día en que gobierne el Partido Popular (ya lo ha anunciado Casado) va a tirar por la borda. Y va a hacer, evidentemente, todo lo posible para que esa ley no pueda entrar en vigor más allá del tiempo necesario y preciso. Y esperemos que el Constitucional también se pronuncie. Pero es, insisto, muy importante que todos nosotros nos movilicemos contra esta aberrante ley.