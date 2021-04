Antonio Jiménez: "Las urnas del próximo 4M trascienden del ámbito madrileño"

Vídeo

Este miércoles han sido las últimas encuestas que podían publicarse antes del 4 de mayo. Se ha pedido que se modifique la ley electoral para que conozcamos cuál es el estado anímico electoral.

Las urnas del próximo 4M trascienden del ámbito madrileño y son una primera cita con unas elecciones en las que se va a dirimir entre el modelo que está poniendo en práctica Sánchez con Podemos y lo que propone el Partido Popular en Madrid.

Gabilondo quedaría más apartado de la película. Estaríamos hablando que en esta batalla electoral ganaría Ayuso y que podría gobernar con el apoyo de Vox. En algunos casos, hay alguna encuesta que dice que Díaz Ayuso podría tener incluso más escaños que toda la izquierda junta. Con lo cual, podría gobernar en solitario. Ya veremos qué ocurre.

Es verdad que la crispación, esa sobreactuación por parte de Iglesias también en parte de Más Madrid y Gabilondo no ha tenido rédito electoral. No la ha rentabilizado la izquierda porque la mayoría de madrileños están en lo que preocupa a la sociedad. No queremos que nos impongan un modelo educativo, queremos vivir a la madrileña y poder equilibrar la lucha contra la pandemia y que la economía no se paralice.

Estar en las terrazas y ser prudentes y responsables. En Madrid se han salvado muchos empleos gracias a la política de Ayuso. Eso es lo que se va a votar el 4M.

Todas las encuestas que se publican este miércoles apuntan, como viene haciéndolo antes de que diese comienzo de forma oficial la campaña, que la candidata popular, Isabel Díaz Ayuso, será primera fuerza en la próxima Asamblea de Madrid, pero necesitará el visto bueno de Vox para conseguir la mayoría absoluta que tras el 4-M se situará en los 69 diputados, tres más que en las anteriores autonómicas como consecuencia de un incremento en el número de la población.