Antonio Jiménez: "Al independentista no le vamos a convertir en constitucionalista"

Al tigre no se le convierte en vegetariano porque más verduras que le demos el tigre va a seguir siendo carnívoro. Al independentista no le vamos a convertir en constitucionalista. Quieren celebrar a toda costa ese referéndum por más que Sánchez les de indultos. Les va a conceder ese privilegio antes de verse con Aragonès y le permite que el presidente de la Generalitat desprecie al Rey, al jefe del Estado. Una cena en la que el Rey se reúne con los empresarios y con inversores surcoreanos. El señor presidente de la Generalitat no está en lo útil, está en el independentismo y en despreciar al Rey.

La portavoz del Gobierno de la Generalitat ha criticado su presencia. El Gobierno en lugar de criticar la actitud y esa posición del independentismo lo que hace es justificarlo. El señor Aragonès está amoldándose a esa situación, dicen. En lugar de criticarle o darle un toque.

Ya no solamente con esto. Es una forma que van a evidenciar que los indultos no servirán para nada. Por más que haya presumido hoy Sánchez en el Congreso. La justicia les ha atado por eso no ha pasado nada más porque sino estarían dando golpes de Estado. El problema es que Sánchez y el PSOE se alía con Podemos para despenalizar las ofensas al Rey, y a los sentimientos religiosos de las personas o potenciando el enaltecimiento del terrorismo. Barra libre para los insultos y tensionar la convivencia de España.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha tendido este miércoles la mano al Gobierno de Sánchez con el objetivo de buscar, en la mesa de diálogo entre ambos Ejecutivos, una solución al "conflicto político" catalán que pueda ser votada por la ciudadanía de Cataluña para aliviar así las tensiones que se vienen produciendo sobre este asunto.