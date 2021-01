Antonio Jiménez: "Si no hay elecciones catalanas, el Gobierno modificará el estado de alarma"

Vídeo

El candidato Illa se marcha a Cataluña para hacer campaña y deja el ministerio de Sanidad en plena tercera ola. Además, nunca antes se habían producido tantos contagios en fin de semana: casi 94.000 contagios. Estamos alcanzando el Everest de contagios. Ojalá así fuera.

Pero claro viniendo de las autoridades sanitarias cualquiera sabe. El caso es que Illa se marcha a la carrera es un candidato a la fuga. No da explicaciones y aquí paz y después gloria. Toda la oposición le han pedido que de la cara en el Congreso que se exponga a las preguntas de la oposición y el candidato se marcha a pesar de las peticiones sin dar explicaciones.

No va a comparecer. Se va a hacer campaña a Cataluña. A partir de ahora puede pasar que no haya elecciones o que se celebren. Una vez que no haya elecciones ya no primaría el interés electoral y partidista y darían la razón a las autonomías.

Esa paradoja puede darse si no hay elecciones y sería la evidencia de que han primado sus intereses personales a los de la salud de los españoles. Está la sospecha de que el Gobierno no ha querido reformar el decreto de estado de alarma para que no se puedan hacer confinamientos domiciliarios por parte de las autonomías.

Vamos a ver qué dice el TSJC. Estamos planteándonos qué puede pasar y que explicarían los intereses electorales del PSOE, Sánchez e Illa. Habrá que estar atentos a los próximos días.

Casado: "Illa ha sido un pésimo ministro y no está a la altura para presidir la Generalitat"

El líder del PP, Pablo Casado, ha afirmado este lunes que Salvador Illa ha sido un "pésimo ministro" de Sanidad y ha añadido que "no está a la altura para presidir la Generalitat". Además, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar "más pendiente de sacar votos" ante la proximidad de las elecciones catalanas que de "salvar vidas" por el Covid-19.

Así se ha pronunciado después de que Moncloa haya confirmado este lunes que Illa dejará este martes el Ministerio para centrarse en la campaña electoral de las elecciones catalanas y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dará a conocer su sustituto al frente de Sanidad.