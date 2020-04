Antonio Jiménez: "El Gobierno, en lugar de ponerse medallas enviando informes a la OCDE, debe hacer test"

Cuando acabe esta epidemia, habrá tiempo de reflexionar, debatir y, sobre todo, exigir responsabilidades. Me refiero, por ejemplo, a las cosas que se están haciendo. El Gobierno ha sacado pecho en estas últimas horas porque la OCDE ha incluido en su lista de los 10 países con más número de test realizados a España. España está en el top 10, y eso le ha servido a Pedro Sánchez y al ministro de Sanidad, por ejemplo, para decir que estamos entre lo más granado del mundo en cuanto a la lucha contra la panadería y que estamos haciendo más test que en ninguna parte del mundo porque estamos entre los 10 países más importantes y primeros del mundo en realizar este tipo de acciones para detectar el coronavirus.

Bueno, resulta que esta inclusión por parte de la OCDE, de esta estadística del número de test realizados en España es porque el Ministro de la Presidencia aquí en España le ha enviado a la OCDE el informe preceptivo. Y la OCDE pues lo ha colocado sin más en sus páginas. Y ya el Gobierno a partir de ahí que es parte total y absoluta del informe, se lo atribuye a la OCDE. Digamos que de alguna forma se manipula el resultado final o la cuestión porque la realidad es que la OCDE mira fundamentalmente el número de test realizados en los países que son los PCR. Son los test, digamos fetén para que ustedes me entiendan, aquellos que, bueno, pues de alguna forma están homologados en todo el mundo como los que en definitiva nos muestran la verdadera cara de esta pandemia y el número real de personas contagiadas. Pero el Gobierno en su informe ha colado otro tipo de test, además de los PCR, que no tienen la misma fiabilidad, pero ahí lo ha colado y entonces ya sí se han puesto la medalla.

¿Qué ocurre? Que esto no tapa la realidad. Y la realidad es muy distinta. La realidad es que en España todavía no se están haciendo el número de test exigible para que podamos volver a la actividad laboral sobre todo. Y la realidad es que los sanitarios están exigiendo ya que no quieren más aplausos, que ya saben que cuentan con el favor, el apoyo y el afecto de todos los ciudadanos, del 100% de los ciudadanos españoles. No quieren más aplausos, que ya lo agradecen, lo que quieren son medios, mejores medios para seguir trabajando y combatir el virus. Lo que quieren es que se les hagan tets para saber si están luchando contra el virus infectados o no , que a su vez pudieran infectar a otros pacientes que tienen que seguir acudiendo a los hospitales o a las consultas de atención primaria y que podrían ir contagiados. Bueno, pues están exigiendo eso y no les hacen los test, o sea que esto es lo que debería hacer el Gobierno en lugar de ponerse medallas enviando sus informes a la OCDE. E insisto, los sanitarios lo agradecerían muchísimo. Menos aplausos, menos cantos, menos resistiré, menos bailes y más medios. Eso es lo que hay que exigirle al Gobierno.