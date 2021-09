Antonio Jiménez: "¿Dónde están los que querían echar a Rajoy cuando la luz subió un 4 por ciento?"

Vídeo

Sigue la escalada irresistible del precio de la electricidad: 182 euros, récord máximo hoy. Pero es que mañana se va a poner a 189. La luz sigue su escalada, va camino de los 200 euros megavatio hora. También el petróleo, que está subiendo. Lleva una subida del 50 por ciento en lo que va de año y estamos hablando de pagar el petróleo más caro de los últimos tres años. ¿Qué pasa? Que esto repercute en la cesta de la compra, en el IPC, en la inflación. Todo tiene consecuencias para la economía.

Primero para nuestros bolsillos, porque esto lo tenemos que pagar nosotros. A la hora de hacer la compra pero también para la situación macroeconómica de España. Todo esto seguramente no lo tenía contemplado el marco macroeconómico de la señora Calviño, que de momento se perdió en el camino casi dos puntos de crecimiento en el segundo semestre. Vamos a ver qué se pierde en el tercero y en el cuarto trimestre.

¿Cómo va a repercutir todo esto en la recuperación de la economía, que no va bien a tenor de todo estos datos? Pero además me pregunto: ¿dónde están metidos todos estos que lideraban chiringuitos, los facuos de turno que cuando subió la luz un 4% querían echar a Rajoy de España? La pobreza energética, cómo arruinaba a las familias. Fíjese cómo está ahora el precio de la luz y aquí no dice nadie ni Pamplona. Todo el mundo callado como puertas o como difuntos, no pasa nada aparentemente. Porque los que manejaban los hilos de entonces, ahora están acomodados en su zona de confort, bendecidos a apoyados por el gobierno socialcomunista del señor Sánchez.

Así son las cosas y así se las tenemos que contar, pero también así tenemos que aclararlas y denunciarlas. A todo esto, no podemos olvidar que hoy ha subido el salario mínimo. El Gobierno ha subido el salario mínimo. Dice el líder de la UGT que es "una mierda" y "una miseria" esa subida. Y tiene razón. 965 euros a esta altura de la película claro que es una miseria, y probablemente sea una mierda, pero habría que apuntarle que él pagar esos 965 euros con los costes sociales, ¿le parecería una mierda y una miseria? ¿Si el fuera el empresario que tuviera que emplear a a alguien y no tuviera unos márgenes suficientes como para emplear a la gente, le parecería una mierda esa subida del SMI? Tal vez pensaba de otra manera. No sabemos si es la mejor forma de entender la economía cuando se trata de ayudar a la recuperación y generar empleo. No poner obstáculos y poner impedimentos a los empresarios, que son los que no están de acuerdo y el Gobierno va en la dirección contraria de los que emplean y generan trabajo.