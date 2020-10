Antonio Jiménez: "Casado ha salido erigido como el auténtico y único líder del centroderecha en España"

Vídeo

Hay superlativos que en el mundo del fútbol han hecho historia. Y me refiero, por ejemplo, al célebre 'Centenariazo'. Aquel que, de alguna forma, evidenció la derrota del Real Madrid frente al Deportivo de La Coruña, coincidiendo con el centenario del equipo blanco. Fue derrotado en la final de la Copa del Rey: ganó el Deportivo. O el llamado 'Alcorconazo', con el que se define el triunfo de un equipo menor, débil, frente a un equipo desde luego poderoso. Después de lo que pasó en el Real Madrid – Alcorcón: ganó el Alcorcón y eliminó al Madrid de la Copa del Rey. Ahora tenemos que hablar del 'Casadazo'.

¿Qué es lo que ha pasado hoy en el Congreso de los Diputados, en esa moción de censura? 'Casadazo' es el superlativo que emplea Carlos Herrera para titular su artículo de ABC. Y tiene, en fin, muchas connotaciones. Desde el punto de vista deportivo, pero también político. Es verdad que Casado lo tenía muy difícil. Tenía que sortear un campo de minas que le habían extendido Abascal por un lado y Pedro Sánchez y Pablo Iglesias por otro. Al final, lo ha sorteado y ha salido indemne.

Además, ha salido erigido como el auténtico y único líder del centroderecha en España. Como la única alternativa posible al Gobierno socialcomunista de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Y era muy importante que sorteara este difícil obstáculo, porque lo tenía complicado Casado. Y, al final, ha salido reforzado en ese sentido.

Por más que algunos consideren que tenía que haberse abstenido, ha hecho lo que tenía que hacer. Por una razón fundamental: el 'no' del Partido Popular a la moción de Abascal no significa legitimar la acción de Gobierno de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Ni mucho menos. Y por eso lo ha dejado claro. Y por eso ha tendido ese puente intermedio entre lo que ha representado Abascal en el debate y lo que ha representado Pedro Sánchez por parte del Gobierno. Ese puente intermedio que él ha llamado la necesidad de volver a la reconciliación. No se puede gobernar contra la mitad de los españoles.

Eso le han dicho una y otra vez Pablo Iglesias y Pedro Sánchez al señor Abascal. Pero es que es precisamente lo mismo que le ha dicho hoy al Gobierno de Sánchez e Iglesias: si ustedes recriminan a Abascal la imposibilidad de poder gobernar contra el 50% de los españoles, porque no opinan y actúan como él, ustedes están haciendo lo propio, gobernando contra el 50% de los españoles. Y eso es mucho más grave.

Además, Casado suelta lastre respecto a Vox, habla con libertad y no tiene en cuenta la posibilidad de que esto tenga luego consecuencias en los pactos de gobierno en Comunidades y Ayuntamientos con Vox. Y eso también se lo ha dicho al señor Sánchez: ¡haga usted lo propio, hombre! Libérese, suba a esta tribuna y hable sin condiciones, sin condicionantes. Y hable con libertad, cosa que no hace. Con la libertad que no le dejan sus socios de Bildu, sus socios independentistas y, por supuesto, ese que le acompaña en el banco azul, a su izquierda: el señor Iglesias.

Reconciliación. Eso es lo que ha reivindicado Pablo Casado. Y, sobre todo, ha reivindicado el centro político, que estaba abandonado y que quería ocupar, de alguna forma, Pedro Sánchez. Merced a esta moción de censura. Y le ha salido mal a Sánchez. Como le ha salido mal a Abascal, por haber presentado una moción de censura que estaba condenada al fracaso. Y más en unas circunstancias como las actuales. La gente no está en eso: la gente está en poder sobrevivir al virus y, sobre todo, en poder llegar a fin de mes, en salvar los negocios y sus puestos de trabajo.

En eso está la realidad de España. Y no era el momento de presentar o debatir una moción de censura que, además, se había anunciado hace dos meses nada más y nada menos. ¿Qué sentido tenía hacer esto cuando estaba condenada al fracaso? Daba igual que votara 'sí', 'no' o medio pensionista el Partido Popular.

Ha sido un acierto el de Pablo Casado haber sabido sortear esos obstáculos que le habían tendido a uno y otro lado y haber salido fortalecido de este envite como el único líder posible para, algún día, gobernar frente al Gobierno socialcomunista de Sánchez e Iglesias.