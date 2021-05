Antonio Jiménez: "Cada vez que nos acerquemos a las urnas, valoremos qué modelos son los que realmente sirven"

Vídeo

Está claro que si ustedes quieren pagar menos impuestos van a tener que vivir en Madrid. Lo que se ventiló en las urnas el pasado 4M tiene que ver con ese modelo liberal que ha defendido Ayuso. Menos impuestos y más libertad para que usted pueda gozar de su independencia. Cuando se hable de más libertad lo que queremos es menos intervencionismo, como hace Sánchez. Que no nos intervengan el CIS, que no intervengan la televisión pública hasta manipular. Que no intervengan el BOE, etc...

Eso también tiene que ver con la libertad. No se trata de resumir todo esto en el absurdo de que la libertad consiste en ir a tomarse una caña en los bares, como ha dicho el PSOE para rebajar el lema de Ayuso. También libertad de economía porque nos encontramos con que el Gobierno de Sánchez está anunciando un hachazo fiscal.

Vamos a pagar todos. Van a poner un impuesto a las autovías, ahora tendrá que pagar más por cada kilómetro que recorra. Vamos a pagar más por el impuesto al diésel. Vamos a pagar más por el impuesto de matriculación, si viajamos en avión, en todo lo que suponga consumir en plástico.

Todo esto lo va a pagar el ciudadano. Vamos a pagar más por el impuesto de sucesiones, de patrimonio. También por el impuesto de sociedades que perjudicará a las empresas. Una cascada de impuestos en toda regla y de subidas que no van a mejorar la economía. Cada vez que nos acerquemos a las urnas, valoremos qué modelos son los que realmente sirven para mejorar la vida de las personas y el verdadero progreso. El progreso es que usted pueda mejorar su vida gracias a la libertad.

Los hachazos fiscales que prepara Moncloa para 2022

A mediados de abril, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hacía públicos los nombres de las personas que van a formar el Comité que para poder llevar a cabo la reforma fiscal. Tal y como anunciaba Montero estará formado por un total de 17 profesores y catedráticos expertos en Derecho Tributario, Economía y Hacienda, y estará conformado por un presidente, un secretario y quince vocales, cuyas propuestas se incorporarán, a medida que se vayan formulando, en los Presupuestos Generales del Estado del año que viene.

El objetivo del Gobierno es conseguir que a lo largo de la legislatura se pueda reducir esa brecha de recaudación con la UE, que actualmente oscila entre los siete y los ocho puntos del Producto Interior Bruto (PIB), es decir, más de 80.000 millones de euros adicionales.