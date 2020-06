Antonio Jiménez alerta del coronavirus: "Han sobrado muchos aplausos y han faltado imágenes reales de ataúdes"

Vídeo

Dice la OMS que la pandemia está lejos de concluir, que se está acelerando incluso. Significa que el coronavirus está más presente que nunca entre nosotros. Se han registrado 190 mil contagios en un solo día en el mundo. Estamos viviendo todavía una situación en la que no significa que en nuestro país concretamente nos hayamos librado del bicho.

¿Con esto qué queremos decir? Queremos advertir de las consecuencias que puede tener el no ser responsables. Hace unos días tuve la ocasión de hablar con una doctora que había tenido durante el confinamiento la inmensa tarea de intentar salvar a aquellas personas que entraban en la UCI donde trabaja con infectados por el virus. La situación que describe esta doctora, como cualquiera de los médicos que han estado viviendo situaciones parecidas o similares en cualquiera de los hospitales de España durante la epidemia, es aterradora.

Eso nos demuestra y evidencia lo malo que es este bicho y el dolor intenso que provoca en las personas infectadas, pero también en las familias de esas personas. El hecho de que alguien pueda a tirarse semanas y hasta meses tumbado boca abajo y entubado, en estado de coma prácticamente, sin poder hablar con nadie, como pueden imaginarse, pero estar pensando y soñando permanentemente sobre una situación terrible como la que se vive en esas circunstancias da una idea de por qué debemos extremar las medidas hasta el máximo y, sobre todo, intentar evitar contagiar a aquellas personas que pueden sufrir de una manera mucho más directa las consecuencias del virus.

Quizá en España no se ha puesto de manifiesto lo duro que ha sido esto. Y me refiero a que los medios de comunicación en general no han tenido a bien mostrarnos la realidad de la pandemia. Aquí ha habido demasiados aplausos y pocas imágenes reales de la dureza, de la crudeza de la situación. Ha habido demasiadas sonrisas, demasiadas canciones, demasiados ‘Resistiré’. Todo eso está muy bien, pero no hemos visto la realidad de la enfermedad.

Se ha tapado de forma directa o indirecta la realidad de esta enfermedad y, sobre todo, la realidad de una situación extremadamente dramática y cruel con aquellos que la han vivido y la han sufrido.

Si bien hemos visto la situación que se ha vivido los hospitales y en las residencias, en las UCIs, en los pasillos, en las unidades de intensivos, en cualquier parte donde la pandemia se ha cebado es probable que ahora tuviéramos una idea mucho más aproximada de lo duro que ha sido y, sobre todo, de cómo debemos extremar las medidas de seguridad.

Y a eso me refiero. Quizá aquí han sobrado muchos aplausos, y los medios comunicación somos muy responsables de ello, y han faltado imágenes reales de ataúdes y, sobre todo, de las UCIs.