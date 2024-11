¿Estábamos preparados para una DANA así?: "Los daños habrían sido menos cuantiosos si se hubieran hecho las obras previstas en 2015"

"Si se hubieran hecho algunas de las obras previstas en 2015, posiblemente los daños no hubieran sido tan cuantiosos". Así opina el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos de Madrid. Recuerda que, en ese año, se realizaron estudios para prevenir avenidas de agua en el Barranco de El Poyo, pero, finalmente, esa infraestructura no se ha construido. Y añade: "si se hubiera hecho alguna obra en la que hubiéramos podido derivar algo de agua desde El Barranco del Poyo al canal del Turia, hubiéramos estado más tranquilos, no hubiéramos tenido este problema"

El Canal del Turia, la obra proyectada en 1957 para desviar el cauce del río, ha sido -valora Miguel Ángel Carrillo- de una enorme utilidad: "podríamos estar llorando amargamente por lo que hubiera ocurrido si no se hubiera tomado esa decisión. Y, además, esa obra se mantiene. Como, gracias a Dios, catástrofes como esta no ocurren todos los años, se tiende a olvidar por qué se ha hecho una determinada obra. El Canal del Turia es una obra estupenda". Se generó tras una gran riada y está preparada para soportar hasta 4.000 metros cúbicos de agua por segundo. Según Carrillo, el plan de avenidas construido ha funcionado correctamente: en la presa de Forata han entrado 2.000 metros cúbicos por segundo y, gracias a esa obra, han salido 1.000 metros cúbicos, una cantidad "razonable" aguas abajo"

Rober Solsona



En El Cascabel Edición Domingo, el presidente de los ingenieros de Madrid considera que "las infraestructuras hidráulicas construidas han funcionado estupendamente. Obras como el Canal del Turia o la presa de Forata no solo han aguantado de forma adecuada, sino que, además, han evitado una gran catástrofe. Se han producido grandes daños en las zonas donde no hay infraestructuras de prevención, como El Barranco de El Poyo".

Miguel Ángel Carrillo es partidario de estudiar los cambios meteorológicos: "habría que modificar los estudios pluviométricos que dan lugar a las obras de encauzamiento, habría que hacer un estudio de inundabilidades y del dimensionamiento tanto de presas como de cauces para evitar nuevas desgracias". Son las confederaciones hidrográficas las que estudian las zonas con posibles riesgos de inundación, pero -a su juicio- una vez se determinan esas zonas, "habría que hacer un seguimiento, una adecuada ordenación del territorio, para evitar que se produzcan asentamientos, para conseguir que el territorio esté adaptado a las inclemencias meteorológicas que se puedan producir". El estudio técnico es competencia de los ingenieros, pero -recuerda", una vez hecho, "depende de instancias políticas, que ya toman la consideración que consideran oportuna, esa no es nuestra competencia."

Europa Press



Tras la DANA que ha asolado la Comunidad Valenciana, parte de Andalucía y Castilla-La Mancha, habría que revisar las infraestructuras. El invitado al programa que dirige Ana Samboal cree que, posiblemente, sea necesario adaptarlas a los cambios pluviométricos o determinar su capacidad: "hemos ofrecido a las administraciones revisar las obras que han quedado en pie, para comprobar que están en perfecto estado. Además, hay que levantar con mayores condiciones de seguridad las que se han caído, normalmente las vías de comunicación. En este momento, habría que revisar la normativa de este tipo de obra, dando más trascendencia a fenómenos meteorológicos".

Miguel Ángel Carrillo se lamenta de que en España "se ha invertido menos de lo que se debería invertir", tanto en las obras de nueva planta como en el mantenimiento de las existentes: "creamos muchas infraestructuras y tenemos que mantener lo que tenemos". En cualquier caso -concluye- "tenemos que hacer más inversión en infraestructura hidráulica, de lo contrario tendremos un problema con el agua, en sequías y en inundaciones".