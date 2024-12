Una especialista en alimentación revela la clave para conseguir que tus hijos tengan una relación saludable con la comida

Toda la vida debemos llevar una alimentación equilibrada, rica en nutrientes y saludable. Es el consejo de Elena Pérez, bioquímica y directora general de FuturLife21. Su empresa familiar, con casi 800.000 seguidores en redes sociales, trata de recuperar los buenos hábitos, como comer en familia. "Para mí, es prioritario -explica Elena en El Cascabel Edición Domingo-. En todas las fiestas, todo el mundo acaba en la cocina. También a los niños les gusta sentirse útiles desde que son pequeños.. Hay que darles responsabilidades de todo tipo, también en la cocina, porque les gusta mucho. Todas las personas deben participar, porque la casa es de todos. Y alrededor de la cocina van adquiriendo cultura. Debemos transmitir estos conocimientos para que los niños sean autónomos, capaces de autogestionarse y saber qué tienen que comer, cómo tienen que comer".





Su último reto son los más pequeños, los niños deben aprender la importancia que tiene la alimentación -dice- y los padres son la base, los que deben formarles. A su juicio, la educación para la salud tendría que impartirse en los colegios, de forma transversal: "Tanto a los profesores como a los padres tenemos que ayudarles para que sean capaces de transmitir ese tipo de conocimientos, para que sean capaces de implantar hábitos y puedan mantenerlos en el tiempo. Eso es lo importante, que las personas entiendan que tienen que comer de una manera nutritiva y saludable. Muchas veces, los padres nos quejamos de la comida de los niños en el colegio. Protestamos, pero nosotros somos responsables de las otras cuatro comidas que tienen que llevar en el día: el desayuno, la media mañana, la merienda y la cena. Si solo se hace mal una comida, no es lo mismo que si se hacen mal todas"

"Confundimos lo saludable con lo insípido"

Elena y María, madre e hija, las caras visibles de FuturLife21, acaban de publicar "Nutre su futuro" una guía para cuidar la alimentación de los niños, desde los seis meses -que dejan la leche materna- hasta los 18 años, porque "cada edad tiene unos requerimientos nutricionales para garantizar un correcto desarrollo físico, mental y emocional. No hay que hacer comidas distintas para toda la familia, pero en algunas etapas de la vida es importante tener en cuenta los requerimientos nutricionales. Hay que saberlo".

Elena confiesa a Ana Samboal que "me ponen de los nervios los menús infantiles. Pero, vamos a ver, ¿por qué los niños tienen que comer mal? ¿por qué esos menús tan horrorosos? No sólo son los hidratos de carbonos, también la fritanga. Son menús que no tienen ningún valor nutricional. ¿Por qué no se les puede dar de comer unas albóndigas?".

Sus recetas son sencillas. "Salen" -dice Elena- y tienen sabor. El problema es que "confundimos lo saludable con lo insípido y lo aburrido y, si el niño quiere una pizza, no le vas a dar un brócoli con un trozo de pollo, le harás una pizza saludable". Asegura la directora de FuturLife21 que una buena alimentación no quiere decir que haya que comer ensalada y un filete a la plancha: "realmente, no entiendo por qué no se puede tomar un pisto con bacalao. Intentamos enriquecer los platos con más verduras. En vez de espesar con harinas, con algo tradicional, intentamos espesar con otras verduras. La idea es que todo el mundo tome un montón de verduras y que no se esté dando cuenta muchas veces de las que está tomando. Todos los sentidos ayudan también a que tengan una buena absorción de nutrientes. Se digiere mejor cuanto más tranquilo estás".