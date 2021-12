Víctor Parrado relata su primera y última experiencia esquiando: "Así es como acabé"

"¿Qué tal, Javi? ¿Cómo que vas camino de esquiar? ¡Qué suertudo!". Así comienza la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este miércoles, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar', Víctor Parrado o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

Parrado relata su experiencia: "Yo, más que a esquiar fui a sobrevivir. En la vida hay dos tipos de personas: a los que se les da bien cualquier tipo de deporte y luego estoy yo que me podría lesionar jugando a las cartas. ¡Qué pena que por entonces no hubiera habido hashtag! Ahora todo el mundo pone #DeCopeo yo hubiera puesto #DeBoca porque es así como acabé".

Parrado continuaba su relato: "Me dejaron unas botas dos números más pequeños, mis dedos parecían canelones y, aun así me fui ilusionado. Pero soy muy gafe, me fui al telesilla y me pegué una leche y se me quedó un esquí abajo. Aun recuerdo cuando llegué a la pista y no sabía como frenar. Se hizo un efecto bola y pensé que iba a morir".

Y termina relatando como se le acercó un hombre y le preguntó "¿Estás bien? Y le contesté que siempre suelo bajar así... no pilló la ironía y fui como un gusano al bar. Y así fue mi experiencia".

