"Solo en el ascensor": ese momento de intimidad que debería quedarse para siempre

"Esto de ir solo en el ascensor se tendría que quedar para siempre, qué es eso de ir con gente que no conoces ahí pegados", arranca Álex Clavero la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este martes, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando Martín y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar', Víctor Parrado o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

Y es que Álex Clavero explica que hay un nivel de rabia muy alto: "Esos comentarios de toda la vida con los que te hablan del tiempo, o los comentarios obvios que el que está dentro te dice que hace calor cuando estamos en agosto. Y esa es otra, la humedad de los ascensores, siete personas con calor, eso empieza a subir y a espesar".

Álex Clavero añade que no soporta a esos que vienen de sabelotodo o que te cuentan obviedades: "Luego está el del comentario ingenioso, que cuando está lloviendo te dice que vamos a tener que sacar el arca para salir a la calle. O el comentario del sabiondo que te dice en Francia lo que tienen que hacer".

Al final, Clavero concluye diciendo que "por último está el que no sabe lo que dice y que no sabe lo que es el entretiempo. El ascensor es un lugar de intimidad, yo a veces lo he cogido solo porque me picaba algo y necesitaba rascarme a gusto. A ver si se queda así para siempre, porque yendo solo va a ser tu momento de intimidad del día".

‘El Ascensor’ es un espacio de humor con los monólogos de Álex Clavero, Víctor Parrado, y Fernando y Jimeno que se emite de lunes a jueves en TRECE a las 21.55h. Las tiras cómicas pueden verse después en el programa "La Azotea" y bajo demanda en TRECEtv.es.