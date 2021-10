"Ser de pueblo": Álex Clavero te cuenta las particularidades de haber crecido en un entorno rural

"Ay qué a gusto, que me voy al pueblo este fin de semana. Están muy denostados los pueblos, hacen las leyes y no nos tienen en cuenta", arranca Álex Clavero la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este martes, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando Martín y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar', Víctor Parrado o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

Y es que Álex Clavero explica qué supone ser de pueblo: "Sales del bar y tienes que buscar tu casa, orientarte mirando la torre de la iglesia. Siempre he vivido en el pueblo y muy feliz, pero sin un duro, no había crisis ni nada. Te quitabas mucha presión. Lo que pasa es que antes se era austero por naturaleza, en mi casa había calefacción y no se encendía, pensaba que los radiadores eran un adorno porque tenías frío, y lo tocabas y te daba más frío".

Álex Clavero añade esas frases que los padres siempre decían y que tanto nos repetían: "Pues en esta casa nunca te ha faltado de nada, y era verdad, pero todo era de garrafón, había supercacao que era arena o lo que fuera. En mi casa había zumofriscola, o caseracola, que eso tenía tanto gas que si lo pintabas de naranja era una bombona de butano, le deberían haber llamado gas natural".

Al final, Clavero concluye diciendo que "en mi comunión, mi padre me llevó a la Iglesia vestido con un impermeable, todos mis amigos iban con su traje de marinero y yo iba de pescador gallego. Pero a mí ese tipo de vida me encanta. Soy así, hay gente a la que le sube el cuerpo el ascensor, a mí el pueblo me sube la moral".

