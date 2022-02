Salir a correr con Álex Clavero: “No me creo que se hallan levantado voluntariamente”

"De propósito de año nuevo tenía que haberme puesto lo de salir a correr. Y tenía que haberlo hecho”, así arranca Álex Clavero la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este jueves, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando Martín y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar', Víctor Parrado o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

“Hay días que salgo de casa y hay tanta gente corriendo que pienso que ha pasado algo. No puede ser que un martes a las siete de la mañana, helando, en febrero, haya este nivel de gente por la calle. No me creo que se hallan levantado voluntariamente”, comenta sorprendido el cómico. Y añade: “No están bien de la cabeza”.

Para 'El Francotirarock', “el runner está la mitad del año lesionado”y parece haber encontrado la explicación a este fenómeno: “De los veinte años a los cuarenta has estado bebiendo cerveza. Y a los cuarenta años de repente te conviertes en un maratoniano keniata. Te vas a morir. No estás preparado.”

“Ponte de propósitos lo que quieras. Con tranquilidad, sé feliz. No te fijes en lo que hagan los demás. Haz tu ejercicio y cuando te canses te vas para casa”, recomienda Clavero antes de seguir subiendo las escaleras con la respiración entrecortada por el esfuerzo físico.

