Los síntomas que muestran que Fernando y Jimeno se hacen mayores: "Me reí fuerte y me dio un ataque de tos"

"Estoy un poco preocupado con este tema, con el paso del tiempo... con esto de hacernos mayores", así arrancan Fernando y Jimeno la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este lunes, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando Martín y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar' o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

“Me ha pasado una cosa que no me había pasado nunca. El otro día fui a casa de mis padres y no fui a verles, fui a recuperar unos tuppers que me había dejado ahí" - "Hace tres meses, cuando llegaron los Reyes Magos, me regalaron unos calcetines y me parecieron bonitos. El otro día me hice una pizza y me ha producido ardor" - "Es que es para preocuparse", debaten Fernando y Jimeno.

Jimeno y Fernando continúan con su reflexión sobre los achaques de hacerse mayor: “El otro día estaba con un amigo y nos empezamos a reír... me reí tan fuerte que me dio un ataque de tos" - "Me he dado cuenta de que me he hecho mayor porque en las fiestas que hacía en mi casa, antes traía patatas y ahora me traen latas de conservas" - "Un colchón nuevo me vendría muy bien porque cuando me levantó del sofá hago ruido" - "Me voy porque va a llover, lo sé porque me duelen las articulaciones".

‘El Ascensor’ es un espacio de humor con los monólogos de Álex Clavero y Fernando y Jimeno que se emite de lunes a jueves en TRECE a las 21.55h. Las tiras cómicas pueden verse después en el programa "La Azotea" y bajo demanda en trecetv.es.