Fernando y Jimeno explican cuál es la costumbre más extendida entre los españoles con el roscón de Reyes

"Tío que el otro día te vi en la pastelería... menudo roscón te compraste que parecía el Wanda Metropolitano". Así comienza la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este lunes, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar', Víctor Parrado o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

Y es que, Fernando lo tiene claro: "Nos encantan los roscones a toda la familia. Esta es mi hija mayor que se llama Roscón y esta es la pequeña que se llama Roscón también" - "Y si se llaman igual... ¿Cómo las diferencias?" - "Porque una se apellida De Nata y la pequeña Sin Nada. A una le hemos puesto el apellido materno y a otra el patierno".

Y por si esto fuera poco, Jimeno apunta: "Hay dos tipos de personas con el roscón: las que les gusta el roscón con nata y las que merecerían bostezar cuando viene una avalancha de caca" - "Yo lo que no entiendo es lo de la fruta escarchada. La costumbre más extendida entre los españoles es coger la fruta escarchada y tirarla" - "Es roja y verde, pero no sabemos qué fruta es".

"Hay que darle una vuelta a lo de la sorpresa del roscón. Hay que meter algo que haga ilusión de verdad, como otro roscón", aclara Fernando y añade Jimeno que "me he dado cuenta de una cosa, que me gusta la fruta escarchada" justo antes de que Fer le elimine de su lista de contactos.

