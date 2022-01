Álex Clavero se enfrenta a las rebajas de enero: "Te convierten en algo que no eres"

"Ya han empezado las rebajas, madre mía a la gente cómo se le va la cabeza", así arranca Álex Clavero la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este martes, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando Martín y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar', Víctor Parrado o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

Y es que Álex Clavero explica lo irracional que puede ser a veces: "Mi cuñado me dice que ha comprado unos esquíes por 100€ que antes valían 1.000€, pero es que no sabe esquiar. Al final pillas, pero picas. La gente hace cosas en las rebajas que no te crees. Incluso han llegado a hacerlo por primera vez en un probador".

Clavero cuenta que "las rebajas te justifican todo, sobre todo lo feo. Además, los dependientes están muy desbordados, a veces se me ha girado hasta un maniquí que los hacen muy reales, a veces hasta con pezones. En rebajas está toda la ropa tirada, la gente corriendo, eso parece un Primark un sábado cualquiera. Pero qué más van a rebajar, ¿los suelos? No se puede".

"La última vez que estuve con mi mujer dijo que fuéramos a ver tranquilamente si había algo y acabó peleándose con una anciana por una colcha para una cama. Me tuve que meter para separarlas. Cuidado, allí te conviertes en lo que no eres".

‘El Ascensor’ es un espacio de humor con los monólogos de Álex Clavero, Víctor Parrado, y Fernando y Jimeno que se emite de lunes a jueves en TRECE a las 21.55h. Las tiras cómicas pueden verse después en el programa "La Azotea" y bajo demanda en trecetv.es.