Álex Clavero y la luz: "Da igual cuando escuches este mensaje: ha subido"

"Pues aquí estamos, en la cuesta de febrero”, así arranca Álex Clavero la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este martes, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando Martín y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar', Víctor Parrado o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

Y es que para Álex Clavero lo tenemos en cuesta todo: “Han vuelto a subir la luz. Y da igual cuando escuches este mensaje. Siempre sube la luz”. El cómico lo tiene claro: “Si Dios creara el mundo hoy diría 'hágase la luz' y le saldrían tres facturadoras”.

“No hay manera”, insiste 'El Francotirarock'. Y añade:“No puedes ahorrar. Tengo una amiga embarazada que ha ido al hospital y ha dado a LED”. Además, cualquier solución supone un nuevo inconveniente: “Me he comprado bombillas de bajo consumo y no alumbran. He tenido que abrir la puerta del frigorífico para ver las cazuelas.”

Indagando un poco en la cuestión, parece que Clavero ha dado con el problema: “¿Dónde se ha ido la luz? A Vigo. Te traspasa el párpado. Te llega a sitios del cerebro que no se conocen”. Pero aunque está harto de la constante subida de la electricidad, ha llegado un punto en el que le da lo mismo: “Que hay un apagón mundial. Si a mi me da igual, soy muy optimista. Llego a casa y me la encuentro llena de velas y me pienso que es una noche romántica”.Y añade: “Si quieren hacer el apagón que lo hagan. Y me tiro todo el día... durmiendo”.

‘El Ascensor’es un espacio de humor con los monólogos de Álex Clavero, Víctor Parrado, y Fernando y Jimeno que se emite de lunes a jueves en TRECE a las 21.55h. Las tiras cómicas pueden verse después en el programa "La Azotea" y bajo demanda en trecetv.es.