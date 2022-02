Álex Clavero y inexistencia de persianas en los hoteles: ¿Pero no estás viendo que entra luz?

"Vaya colorcito que tengo. Es que he estado de vacaciones”así arranca Álex Clavero la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este jueves, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando Martín y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar', Víctor Parrado o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

“He estado de vacaciones porque en enero también hay sol. Y son más baratas”. Este es el motivo por el que Clavero no comprende el porqué nunca hay persianas en los hoteles:“Una cortina... entra luz. Siete cortinas... entra luz. Un millón de cortinas... ¿Pero no estás viendo que entra luz?”. Y añade: “Si las empujas todas fuerte haces pladur. Llega un momento que de colocarlas te cogen de la inercia a ti. Te meten dentro”.

Y es que parece que el cómico se ha encontrado en la situación de“empezar a abrir capas y perder la esperanza. Pues lo mismo ni hay pared, ni hay ventana, y estoy pasando a otra dimensión”. Pero para colmo:“Llegas a la ventana, abres, y solo se abre un cacho. Si no me cabe la cabeza”.

Tras su sorpresa, Clavero decidió bajar a recepción a contar que había roto la ventana: “Le digo que solo se abre un cacho y me dice que 'es así', para que no se tire la gente. Lo mismo se están tirando porque son fotosensibles y no soportan tanta luz... ¿queréis poner una persiana?”. Además, por la noche, se encuentra con un nuevo obstáculo:“Apaga las luces de una habitación de hotel. Hasta que das con la combinación exacta juegas a un 'Simon dice'... llega un momento que pareces la azafata de 'La ruleta de la fortuna'”.

Pero cuando Clavero por fin consigue apagar todo, siempre se topa con una alarma de incendios:“Una luz roja que se enciende y se apaga. Que parece que te va a aterrizar un avión en el colchón. Que parece que te están grabando con una cámara”. Y es que no puede más: “¡Pero si no funciona! Y si funciona que más da. Va a haber un fuego, me voy a tirar por la ventana... ¡y no me cabe la cabeza! Por eso he venido tan 'colorao'. De lo quemado que estoy”, concluye el cómico.

