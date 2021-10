El cardenal Luis Francisco Ladaria, sobre la defensa de la vida: "Pertenece a Dios y a veces se nos olvida"

El prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Luis Francisco Ladaria, ha recordado en el programa 'Ecclesia' de TRECE que “la defensa de la vida es un aspecto fundamental entre los católico” ya que, apunta, “pertenece a Dios y está en el Antiguo Testamento”.

Así se ha manifestado el cardenal con motivo del primer aniversario del documento 'Samaritano Bonus', publicado el 22 de septiembre de 2020, en la que la Congregación reflexionaba sobre el cuidado de las personas en las fases críticas y terminales de la vida. Luis Francisco Ladaria apuntaba además que el documento “no dice nada nuevo porque es una verdad antigua, pero a veces parece que se nos olvida”.

El prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe ha enumerado como algunas de las preocupaciones de la Iglesia son las “tensiones positivas” que se producen entre la Iglesia Universal y la local. A este respecto, ha precisado que lo importante es “procurar dejar la libertad para que cada uno se exprese según su cultura y por otra parte tener una unidad sin agobiarnos demasiado, con buen espíritu”.

La cuestión de los abusos es otro de los asuntos que más preocupa al cardenal Ladaria, si bien ha reivindicado los pasos dados hasta ahora por la Iglesia “con unas directrices en casi todos los episcopados del mundo para que haya cierta unidad. Se ha llegado a una gran concienciación. Estamos en el camino recto. Hemos preparado una guía que se puede ir modificando para mejorar algunas cosas y tenemos la esperanza de que vaya bien”.

Preguntado por su vida como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Luis Francisco Ladaria reconoce cierto agobio por la responsabilidad de su cargo, pero como ha asegurado con tono de humor, “yo no lo he buscado, aquí me han puesto las autoridades. Espero que Dios nos dé su fuerza y nos la da. Me siento arropado por mis colaboradores, tenemos un buen equipo de personas muy bien formadas en Teología, Derecho Canónico...”