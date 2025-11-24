'Ecclesia al día' del viernes, 21 de noviembre de 2025
00:00
Redacción Religión
Publicado el
1 min lectura
Temas relacionados
"Antes de que comenzara el juicio, la obstinación por mantener al fiscal en su cargo anunciaba la voluntad declarada de ir al choque contra la Justicia"
Carlos Herrera
Lo último
Visto en ABC
La Aemet avisa de hasta cuándo durará el frío tras el paso de la masa de aire ártico y anuncia lluvias
El organismo señala que la última semana de noviembre seguirá siendo fría
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño