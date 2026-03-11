'Ecclesia al día' del miércoles, 11 de marzo de 2026
00:00
Redacción Religión
Publicado el
1 min lectura
Temas relacionados
"22 años del 11M, aquello no solo fue una matanza salvaje y yihadista, fue un cambio en la historia"
Ángel Expósito
Lo último
Visto en ABC
Gonzalo Bernardos habla claro sobre la ley de vivienda: «No ha habido otro Gobierno que haya hecho tanto para que el precio suba»
Asegura que las políticas adoptadas en los últimos años no solo no han solucionado el problema, sino que en su opinión han contribuido a agravarlo
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño