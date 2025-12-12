'Ecclesia al día' del miércoles, 10 de diciembre de 2025
00:00
Redacción Religión
Publicado el
1 min lectura
Temas relacionados
"La actividad frenética de los tribunales españoles en causas ligadas al Partido Socialista y al Gobierno es solo comparable a la frenética subida de los precios"
Pilar García de la Granja
Lo último
Visto en ABC
Hace la misma compra en Mercadona que la de un ticket del 2007 y alucina al comparar ambas cuentas: «Este carro de la compra...»
Durante los últimos años el coste de vida se ha disparado en España mientras que los salarios se han movido bastante menos
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño